Украина заполнила опросник для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква. Теперь Еврокомиссия должна подготовить рекомендацию по соответствию Украины Копенгагенским критериям членства.

— В июне будет заседание Европейского совета, то есть всех лидеров государств-членов, а также руководства ЕС, и на этом заседании мы ожидаем предоставления Украине статуса кандидата в членство в ЕС. Это важный этап, который нельзя обойти, – сказал Жовква в эфире общенационального телемарафона.

Жовква надеется, что рекомендация будет положительной, а после этого вопрос будет рассмотрен Евросоветом.

В случае получения решения о статусе кандидата начнутся переговоры о полноценном членстве в ЕС.

— Ни одной страны-члена ЕС, которая была бы против членства Украины в Европейском Союзе, на сегодняшний день нет. Позиция стран отличается в вопросе скорости процедуры, которую должна пройти Украина, прежде чем стать членом. Мы говорим со странами, которые пока не верят в скорую процедуру членства, большинство стран склоняются к тому, что Украина должна быстро пройти этот процесс, – добавил замглавы ОП.

Напомним, анкету-опросник для обретения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском Союзе Владимиру Зеленскому передала 8 апреля в Киеве президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.