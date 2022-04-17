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Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Взрывы в Киеве, Львове и новые обстрелы Николаева: что происходит на 53-е сутки войны в Украине (онлайн)

Взрывы в Киеве, Львове и новые обстрелы Николаева: что происходит на 53-е сутки войны в Украине (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас составляет более 20 тыс.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
07:26 - 17 апреля

Представители Федеральной службы безопасности Российской Федерации проверили боеспособность 1, 2 и 3 отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Как уточнили в генштабе ВСУ, проверенные подразделения не готовы к ведению боевых действий.

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07:13 - 17 апреля

Российская Федерация готовится к десантной морской операции.

По данным генерального штаба Вооруженных сил Украины, готовит РФ, в частности, подразделения 810 и 155 отдельных бригад морской пехоты.

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06:13 - 17 апреля

После ракетных обстрелов Николаева 16 апреля в больнице находится один человек.

О госпитализации пострадавшей сообщил в своем ежедневном отчете городской глава Александр Сенкевич.

Также мэр Николаева уточнил, что среди атакованных объектов, кроме жилого двора, был один из детских садов.

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01:00 - 17 апреля

Оперативное командование Юг об оперативной обстановке на юге Украины 16 апреля:

  • В течение суток по Николаевской области противник нанес ракетный удар 5 крылатыми ракетами и системами залпового огня, повреждена инфраструктура, но потерь нет.
  • В Херсонской области основные усилия враг сосредоточил на попытках установления контроля над областью и удержании занятых позиций.
  • Вражеские потери составили: 36 россиян и 13 единиц техники, среди которых боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки и две реактивные системы залпового огня Град.

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00:57 - 17 апреля

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22:26 - 16 апреля

В селе Белка в Сумской области после российской оккупации были обнаружены остатки химического оружия — зарина и других веществ. Об этом сообщил мэр Тростянца Юрий Бова.

– Мы нашли в селе Белка остатки химического оружия – это зарин и другие вещества. Обнаружили ампулы. В настоящее время этим занимается Служба безопасности Украины. Возможно, этим химическим веществом оккупанты хотели бить или по Киеву, или по Полтаве, или по другим городам, – сказал он.

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22:20 - 16 апреля

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21:39 - 16 апреля

В субботу, 16 апреля, украинские защитники отбили 1 атаку врага. Потери противника составляют:

  • личного состава – 16
  • БМП – 2
  • артиллерийских систем – 4
  • АО – 2
  • БПЛА – 3

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21:06 - 16 апреля

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20:40 - 16 апреля

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