Взрывы в Киеве, Львове и новые обстрелы Николаева: что происходит на 53-е сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас составляет более 20 тыс.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
Представители Федеральной службы безопасности Российской Федерации проверили боеспособность 1, 2 и 3 отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.
Как уточнили в генштабе ВСУ, проверенные подразделения не готовы к ведению боевых действий.
Российская Федерация готовится к десантной морской операции.
По данным генерального штаба Вооруженных сил Украины, готовит РФ, в частности, подразделения 810 и 155 отдельных бригад морской пехоты.
После ракетных обстрелов Николаева 16 апреля в больнице находится один человек.
О госпитализации пострадавшей сообщил в своем ежедневном отчете городской глава Александр Сенкевич.
Также мэр Николаева уточнил, что среди атакованных объектов, кроме жилого двора, был один из детских садов.
Оперативное командование Юг об оперативной обстановке на юге Украины 16 апреля:
- В течение суток по Николаевской области противник нанес ракетный удар 5 крылатыми ракетами и системами залпового огня, повреждена инфраструктура, но потерь нет.
- В Херсонской области основные усилия враг сосредоточил на попытках установления контроля над областью и удержании занятых позиций.
- Вражеские потери составили: 36 россиян и 13 единиц техники, среди которых боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки и две реактивные системы залпового огня Град.
В селе Белка в Сумской области после российской оккупации были обнаружены остатки химического оружия — зарина и других веществ. Об этом сообщил мэр Тростянца Юрий Бова.
– Мы нашли в селе Белка остатки химического оружия – это зарин и другие вещества. Обнаружили ампулы. В настоящее время этим занимается Служба безопасности Украины. Возможно, этим химическим веществом оккупанты хотели бить или по Киеву, или по Полтаве, или по другим городам, – сказал он.
В субботу, 16 апреля, украинские защитники отбили 1 атаку врага. Потери противника составляют:
- личного состава – 16
- БМП – 2
- артиллерийских систем – 4
- АО – 2
- БПЛА – 3