Во вторник, 19 апреля, состоялось очередное заседание Кабмина Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что главной задачей правительства остается обеспечение наших защитников, еженедельно на это выделяются миллиарды гривен.

В частности, сегодня правительство приняло решение о выделении почти 17 млрд грн Министерству внутренних дел и 16 млрд — Министерству обороны.

Также правительство продолжает обширную программу постепенного обновления деоккупированных городов.

– На сегодняшнем заседании примем сразу три документа в этом направлении. Эти решения должны обеспечить очередность обследования поврежденных зданий, порядок выполнения работ, порядок принятия решения о частичном или полном демонтаже, выполнение этапов работ по демонтажу объектов. Также мы упрощаем экспертизу проектов строительства и разработку проектов капитального ремонта. Все это нужно для того, чтобы у нас была стопроцентная готовность быстро отстроить наши города, – сказал Шмыгаль.

Продолжается финансирование всех социальных выплат: пенсий, пособий, субсидий. Уже профинансировали выплату пенсий на 37 млрд грн или более 75% всех апрельских платежей.

По словам премьер-министра, почти 1,5 млн человек официально зарегистрировались как внутренне перемещенные лица. Уже 250 тыс. человек получили свои средства.

По сравнению с мартом, в определенной степени зафиксирована положительная динамика восстановления экономики. За последнюю неделю подано более 2,5 тыс. заявок от разных предприятий на получение кредитов под 0% в рамках программы “5-7-9”.

Для проведения посевной привлечено около 0% кредитов на сумму почти 8,3 млрд грн. Государство уже помогло около 3 тыс. аграрных предприятий провести посевную.

– По состоянию на 18 апреля прогнозируемые площади посева основных яровых сельскохозяйственных культур на контролируемой территории составляют 14,2 млн гектаров. Это на 2,7 млн ​​гектаров меньше, чем в прошлом году. То есть, фактически мы засеем в этом году более 80% прошлогодних площадей яровыми культурами, — сказал Шмыгаль.

Также сегодня правительство рассмотрело законопроект, которым предлагается обеспечить свободное обращение на территории Украины товаров, отвечающих требованиям безопасности непродовольственной продукции ЕС.