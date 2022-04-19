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Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Ракетные удары по Львову и наступление на Донбассе: что происходит на 55-е сутки войны в Украине (онлайн)

Ракетные удары по Львову и наступление на Донбассе: что происходит на 55-е сутки войны в Украине (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас составляет более 20 тыс.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
23:51 - 18 апреля

Мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил информацию о взрывах в городе. В настоящее время власти выясняют ситуацию.

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22:16 - 18 апреля

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22:05 - 18 апреля

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21:12 - 18 апреля

По оценкам США, с конца прошлой недели Россия добавила еще 11 батальонных тактических групп (БТГр) в свои силы на востоке и юге Украины, в результате чего общее количество российских БТГр достигло 76.

Об этом рассказал высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

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20:59 - 18 апреля

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20:48 - 18 апреля

Парламент Италии поддержал поставки оружия в Украину практически единогласно.

– Решение об отправке оружия было принято в парламенте практически единогласно. Санкции необходимы для ослабления агрессора, но не могут остановить войска в краткосрочной перспективе. Для этого нам нужно помогать украинцам прямо, что мы делаем. Не сделать этого было бы равносильно тому, чтобы сказать им: сдавайтесь, принимайте рабство и подчинение – это противоречит нашим европейским ценностям солидарности. В то же время мы хотим дать возможность украинцам защищать себя, — сказал глава правительства Италии Марио Драги.

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20:26 - 18 апреля

В понедельник, 18 апреля, российские захватчики начали наступательную операцию на Донбассе. Эту информацию подтвердил Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире общенационального телемарафона.

– Сегодня утром почти по всей линии фронта по территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей оккупанты попытались прорвать нашу оборону. К счастью, наши военные держатся. Только в двух городах они прошли, это Кременная, и еще один небольшой город. Но продолжаются бои, мы не сдаем свои территории. И попытка оккупантов начать активную фазу была сегодня утром, – сказал он.

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19:54 - 18 апреля

Война в Украине унесла жизни по меньшей мере 2 072 гражданских, еще 2 818 получили ранения. Сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

— УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ждут подтверждения, – отмечается в документе относительно данных ООН.

Согласно ему, это касается, например, Мариуполя (Донецкая обл.), Изюма (Харьковская обл.), Попасной (Луганская обл.) и Бородянки (Киевская обл.), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения. Они подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику.

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19:50 - 18 апреля

С 19 апреля в Черниговской области комендантский час продлится с 21.00 до 05.00. Сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По-прежнему в этот период запрещено находиться на улицах и других общественных местах. При крайней необходимости — иметь с собой документы, удостоверяющие личность или специальный пропуск.

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16:09 - 18 апреля

Спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник рассказал, что основные бои с российскими захватчиками сейчас происходят на Слобожанском и Донецком направлениях.

Об этом он сообщил во время брифинга в понедельник, 18 апреля.

– ВС РФ завершают создание группировок для наступления в зоне ООС. Также противник не прекращает наносить ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины. Число вылетов самолетов оперативно-тактической авиации российских самолетов увеличилось в более чем 1,5 раза, – говорится в заявлении.

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