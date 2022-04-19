Ракетные удары по Львову и наступление на Донбассе: что происходит на 55-е сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас составляет более 20 тыс.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
Мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил информацию о взрывах в городе. В настоящее время власти выясняют ситуацию.
Провів перемовини з Прем’єр-міністром �� @KirilPetkov. Обговорили проблеми для судноплавства в Чорному морі. Подякував за підтримку України, зокрема нашого вступу до #ЄС, та міцну позицію щодо антиросійських санкцій.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 18, 2022
По оценкам США, с конца прошлой недели Россия добавила еще 11 батальонных тактических групп (БТГр) в свои силы на востоке и юге Украины, в результате чего общее количество российских БТГр достигло 76.
Об этом рассказал высокопоставленный представитель Министерства обороны США.
Парламент Италии поддержал поставки оружия в Украину практически единогласно.
– Решение об отправке оружия было принято в парламенте практически единогласно. Санкции необходимы для ослабления агрессора, но не могут остановить войска в краткосрочной перспективе. Для этого нам нужно помогать украинцам прямо, что мы делаем. Не сделать этого было бы равносильно тому, чтобы сказать им: сдавайтесь, принимайте рабство и подчинение – это противоречит нашим европейским ценностям солидарности. В то же время мы хотим дать возможность украинцам защищать себя, — сказал глава правительства Италии Марио Драги.
В понедельник, 18 апреля, российские захватчики начали наступательную операцию на Донбассе. Эту информацию подтвердил Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире общенационального телемарафона.
– Сегодня утром почти по всей линии фронта по территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей оккупанты попытались прорвать нашу оборону. К счастью, наши военные держатся. Только в двух городах они прошли, это Кременная, и еще один небольшой город. Но продолжаются бои, мы не сдаем свои территории. И попытка оккупантов начать активную фазу была сегодня утром, – сказал он.
Война в Украине унесла жизни по меньшей мере 2 072 гражданских, еще 2 818 получили ранения. Сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
— УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ждут подтверждения, – отмечается в документе относительно данных ООН.
Согласно ему, это касается, например, Мариуполя (Донецкая обл.), Изюма (Харьковская обл.), Попасной (Луганская обл.) и Бородянки (Киевская обл.), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения. Они подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику.
С 19 апреля в Черниговской области комендантский час продлится с 21.00 до 05.00. Сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
По-прежнему в этот период запрещено находиться на улицах и других общественных местах. При крайней необходимости — иметь с собой документы, удостоверяющие личность или специальный пропуск.
Спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник рассказал, что основные бои с российскими захватчиками сейчас происходят на Слобожанском и Донецком направлениях.
Об этом он сообщил во время брифинга в понедельник, 18 апреля.
– ВС РФ завершают создание группировок для наступления в зоне ООС. Также противник не прекращает наносить ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины. Число вылетов самолетов оперативно-тактической авиации российских самолетов увеличилось в более чем 1,5 раза, – говорится в заявлении.