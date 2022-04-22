Заместитель главы Минобороны Анна Маляр объяснила, как происходит процесс поставки оружия от западных партнеров в Украину.

Она отметила, что помощь с оружием включает в себя длительные производственные процессы, особенно если речь идет о самолетах.

— Помощь с оружием не может происходить так, что сегодня приняли решение, а завтра оружие в Украине. Это определенные процессы. И производство, и продажа оружия коренным образом отличается от каких-то бытовых вещей, типа похода в супермаркет. Это обычно длительные производственные процессы, особенно если речь идет о самолетах. Мировые военные производства имеют определенные контракты и определенные обязательства. И поэтому с просьбой нам помочь – мы фактически приводим ситуацию к тому, что они должны менять и производственный процесс, и определенные контракты, – сказала Маляр в эфире общенационального телемарафона.

Маляр добавила, что с доставкой оружия также есть определенные нюансы, поскольку для транспортировки нужно получить разрешения стран, через которые будет проходить транзит.

– Нужно понимать, что нельзя завести оружие в каком-то чемодане как обычный товар. Для этого нужна куча разрешений стран, через которые будет проходить этот транзит. И очень часто, учитывая специфику товара, для этого должен собираться парламент или Кабмин. Потому эти процедуры занимают определенное время. Мы должны набраться терпения и понять, что это не будет прямо завтра, но лед тронулся и процесс идет, — сообщила заместитель главы Минобороны Украины.

По словам Маляр, для получения оборонной помощи Украина ведет мощную государственную кампанию #ArmUkraineNow, которая имеет результат, поскольку подход и позиция западного мира по помощи Украине меняются.