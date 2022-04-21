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Факты / Украина / Политика

Увидели много вызовов: Кондратюк обсудила вопрос беженцев с главой Сейма Польши

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Олена Кондратюк

В четверг, 21 апреля, состоялась совместная пресс-конференция заместителя председателя Верховной Рады Украины Елены Кондратюк и маршала Сейма Польши Эльжбеты Витек.

По словам Кондратюк, ее официальный визит в Польшу — это общая гуманитарная миссия по проблемным вопросам, которые стоят перед украинцами.

— Именно в Польше сейчас больше всего людей из Украины, которые нашли здесь свое временное убежище — почти 3 млн человек, преимущественно женщин и детей. Польша сейчас несет наибольшую нагрузку из стран ЕС. Мы увидели, что есть много вызовов, связанных с образовательным процессом, медицинским обеспечением и трудоустройством наших женщин. Это тоже финансовая помощь этим людям, — сказала она.

Кроме того, во время встречи они обсудили вопросы адаптации директивы ЕС на уровне законодательства и выделения средств на финансовую помощь украинцам.

Елена Кондратюк отметила, что 26 стран Евросоюза имплементировали директиву ЕС о временной защите украинцев в национальном законодательстве, и это очень приятно.

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