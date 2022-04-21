Украине необходимо больше тяжелого вооружения – Зеленский

Украина благодарна международным партнерам за поставки тяжелого вооружения, но этого пока недостаточно для защиты мирного населения от российской агрессии, заявил президент Владимир Зеленский на брифинге после переговоров с премьерами Испании и Дании.

– Сегодня большая часть нашего разговора была именно об оружии и поставках оружия в Украину. Без оружия не будет кого защищать. Пока мы ставим вопрос, чтобы было чем защищать население, – отметил глава государства.

По его словам, обсуждали с партнерами также усиление санкций против России и помощь Украине после окончания войны.

– Мы договорились в дальнейшем активно работать над усилением санкционного давления на РФ. Оно должно усиливаться до тех пор, пока агрессия со стороны России не остановится. Мы обсуждали: если вводить санкции, отключение от SWIFT, то по всем российским банкам, а также полное эмбарго на нефть и газ, – рассказал Зеленский.

Что касается усиления финансовой поддержки Украины, президент сказал, что речь о конкретных проектах послевоенного восстановления страны, патронат над которыми могли бы взять в Дании и Испании, а также вопросы вступления ЕС.

На этом же брифинге премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что Мадрид отправил в Киев оружие, в том числе 200 тонн боеприпасов.

По его словам, корабль Изабель с оружием для Украины сегодня отбыл из испанского порта в Польшу. Это грузовики с военными материалами, а также 20 бронированных транспортных средств.