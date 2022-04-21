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Факты / Украина / Политика

Украине необходимо больше тяжелого вооружения – Зеленский

Валентина Летяк редактор ленты
Володимир Зеленський

Украина благодарна международным партнерам за поставки тяжелого вооружения, но этого пока недостаточно для защиты мирного населения от российской агрессии, заявил президент Владимир Зеленский на брифинге после переговоров с премьерами Испании и Дании.

– Сегодня большая часть нашего разговора была именно об оружии и поставках оружия в Украину. Без оружия не будет кого защищать. Пока мы ставим вопрос, чтобы было чем защищать население, – отметил глава государства.

По его словам, обсуждали с партнерами также усиление санкций против России и помощь Украине после окончания войны.

– Мы договорились в дальнейшем активно работать над усилением санкционного давления на РФ. Оно должно усиливаться до тех пор, пока агрессия со стороны России не остановится. Мы обсуждали: если вводить санкции, отключение от SWIFT, то по всем российским банкам, а также полное эмбарго на нефть и газ, – рассказал Зеленский.

Что касается усиления финансовой поддержки Украины, президент сказал, что речь о конкретных проектах послевоенного восстановления страны, патронат над которыми могли бы взять в Дании и Испании, а также вопросы вступления ЕС.

На этом же брифинге премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что Мадрид отправил в Киев оружие, в том числе 200 тонн боеприпасов.

По его словам, корабль Изабель с оружием для Украины сегодня отбыл из испанского порта в Польшу. Это грузовики с военными материалами, а также 20 бронированных транспортных средств.

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Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Офис президента

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