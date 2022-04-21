Уничтожение Азовстали в Мариуполе и наступление на Донбассе: что происходит на 57-е сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас составляет более 20 тыс.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
20 апреля на территории поселка Бородянка обнаружили два места захоронения мирных граждан, убитых русскими оккупантами. В одной могиле находились двое товарищей 35-ти лет, а рядом девушка-подросток 15 лет.
Во втором месте захоронения правоохранители обнаружили тела шести человек – четыре мужчины и две женщины. Лица четырех удалось идентифицировать – это также местные жители, имена двух погибших людей пока остаются неустановленными
— Эти люди были убиты оккупантами, у некоторых из погибших есть признаки пыток. Хочу подчеркнуть, что эти люди – гражданские. Российские военные сознательно расстреливали мирных людей, которые не оказывали никакого сопротивления и не представляли никакой угрозы, – заявил Андрей Небытов.
Давид Арахамия также отметил, что готов прибыть в Мариуполь, чтобы обсудить с российской стороной вопрос эвакуации нашего военного гарнизона и мирных жителей.
Советник главы ОП Михаил Подоляк готов ехать на переговоры с представителями России в Мариуполь.
– Да. Без всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два в два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Ибо они свои. Ибо они в сердце моем. Навсегда. Без вариантов, – написал он.
Yes. Without any conditions. We’re ready to hold a “special round of negotiations” right in Mariupol. One on one. Two on two. To save our guys, Azov, military, civilians, children, the living & the wounded. Everyone. Because they are ours. Because they are in my heart. Forever.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 20, 2022
Соединенные Штаты Америки расширили список санкций против России, в который попала, в частности, первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева.
В целом ограничительные меры вводятся против 40 юридических лиц, включая Общество содействия российскому историческому просвещению Царьград и аффилированные с ним структуры, а также против ПАО Транскапиталбанка и АО Инвестторгбанк.
Росія готує черговий псевдореферендум на Херсонщині. Одразу видно, що Кремль нічого не тямить у демократії. Референдум – це волевиявлення народу. Волевиявлення щодо Росії в нас відбувається по всій країні з 24.02. Тільки замість черг на дільниці – черги по зброю. Все буде ��.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 20, 2022
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия полностью откажется от российских энергоносителей – угля, нефти и газа.
По ее словам, к концу лета импорт нефти будет сокращен вдвое, полностью – до конца года.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ничего не слышал о предложениях России, которые якобы были переданы украинской делегации на переговорах, комментируя заявление Дмитрия Пескова.