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Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Уничтожение Азовстали в Мариуполе и наступление на Донбассе: что происходит на 57-е сутки войны в Украине (онлайн)

Уничтожение Азовстали в Мариуполе и наступление на Донбассе: что происходит на 57-е сутки войны в Украине (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас составляет более 20 тыс.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
01:32 - 21 апреля

20 апреля на территории поселка Бородянка обнаружили два места захоронения мирных граждан, убитых русскими оккупантами. В одной могиле находились двое товарищей 35-ти лет, а рядом девушка-подросток 15 лет.

Во втором месте захоронения правоохранители обнаружили тела шести человек – четыре мужчины и две женщины. Лица четырех удалось идентифицировать – это также местные жители, имена двух погибших людей пока остаются неустановленными

— Эти люди были убиты оккупантами, у некоторых из погибших есть признаки пыток. Хочу подчеркнуть, что эти люди – гражданские. Российские военные сознательно расстреливали мирных людей, которые не оказывали никакого сопротивления и не представляли никакой угрозы, – заявил Андрей Небытов.

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23:15 - 20 апреля

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23:00 - 20 апреля

Давид Арахамия также отметил, что готов прибыть в Мариуполь, чтобы обсудить с российской стороной вопрос эвакуации нашего военного гарнизона и мирных жителей.

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22:32 - 20 апреля

Советник главы ОП Михаил Подоляк готов ехать на переговоры с представителями России в Мариуполь.

– Да. Без всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два в два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Ибо они свои. Ибо они в сердце моем. Навсегда. Без вариантов, – написал он.

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21:47 - 20 апреля

Соединенные Штаты Америки расширили список санкций против России, в который попала, в частности, первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева.

В целом ограничительные меры вводятся против 40 юридических лиц, включая Общество содействия российскому историческому просвещению Царьград и аффилированные с ним структуры, а также против ПАО Транскапиталбанка и АО Инвестторгбанк.

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21:39 - 20 апреля

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20:32 - 20 апреля

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20:02 - 20 апреля

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия полностью откажется от российских энергоносителей – угля, нефти и газа.

По ее словам, к концу лета импорт нефти будет сокращен вдвое, полностью – до конца года.

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19:42 - 20 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ничего не слышал о предложениях России, которые якобы были переданы украинской делегации на переговорах, комментируя заявление Дмитрия Пескова.

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19:30 - 20 апреля

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