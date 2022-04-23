Страна-агрессор Россия, развязавшая полномасштабную войну против Украины и убивающая мирных людей, не может быть членом Совета Безопасности ООН и использовать там свое право вето.

Об этом заявил в эфире общенационального телемарафона министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя свое недавнее обращение к Совбезу ООН по пересмотру принципов функционирования системы мировой безопасности.

По его словам, мир сейчас должен четко заявить, что РФ, имеющая право постоянного вето в Совбезе ООН, является агрессором, совершила открытую агрессию в отношении Украины, бомбит ракетами мирных украинцев. Поэтому нынешняя система безопасности функционировать не может.

– Поэтому не может работать такая система безопасности. Она совершенно обанкротилась. Так, как в свое время обанкротилась Лига Наций перед началом Второй мировой войны. Если мир думает, что нужно еще подождать какого-то уровня новой эскалации, то он глубоко ошибается. Третья мировая война уже началась, и развязала ее Россия на территории Украины, – подчеркнул Резников.

Министр отметил, что полномасштабная военная агрессия РФ будет иметь продолжение, если мир сейчас не отреагирует жестким эмбарго на нефть и газ, полным отключением российских банков от системы SWIFT и другими жесткими мерами. Резников напомнил, что страны Евросоюза, Великобритания и США уже запретили российским кораблям заходить в свои порты.

– Остаются несколько европейских стран, которые пока думают, как бы все же дружить с РФ. Но мне кажется, что пришло время, когда Генеральная Ассамблея ООН должна собраться и принять очень принципиальное решение: страна-агрессор не может быть членом Совета Безопасности ООН, тем более пользоваться своим правом вето, — отметил Резников.

Накануне Алексей Резников обратился к Совету Безопасности ООН. Министр подчеркнул, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Совбез ООН сделал недостаточно, выполняя свою миссию по поддержанию мира.

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По мнению Резникова, необходимо создать новую и более эффективную систему международных институций, способных служить интересам всех стран мира, а не только крупных государств.