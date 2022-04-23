Эвакуация из Мариуполя и обстрелы Николаева: что происходит на 59-е сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас составляет более 20 тыс.
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23 апреля (суббота) в 11:00 начинается эвакуация из Мариуполя в Запорожье.
Сбор и посадка людей в транспорт по адресам:
- Женщины, дети и старики садятся в автобусы — бульвар Шевченко на кольце у ТРЦ Порт-Сити.
- Гражданские, требующие срочной медицинской помощи (раненые и тяжелобольные) садятся в машины скорой помощи – областная больница №2 (обол) на улице Куприна, 84.
Выезд колонны в 12:00 по маршруту: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Орехов – Запорожье.
После выезда автобусов из Мариуполя к эвакуационной колонне могут присоединяться люди на личном транспорте из Мангуша, Бердянска, Токмака и Мелитополя.
— Обращаемся к мариупольцам, которые уже выехали и сегодня находятся в безопасности. Если у вас остались родственники или знакомые в Мариуполе, старайтесь связаться с ними всеми способами. Звоните, пишите и говорите, что есть возможность выехать в Запорожье, где безопасно, — говорится в сообщении.
Администрация президента США не будет стремиться к восстановлению работы своей дипмиссии в украинской столице несмотря на заявления Великобритании о скором возобновлении работы ее посольства в Киеве.
Об этом CNN сообщили три источника, знакомые с ходом переговоров.
По словам источников, чиновники Госдепартамента США по-прежнему обеспокоены возможностью российского удара, который может случайно задеть здание или американский персонал. Чиновники меньше опасаются конкретных целей для американской миссии, но пока сохраняется угроза ошибочного ракетного удара, они не собираются возвращаться в Киев.
При этом Госдепартамент активно оценивает ситуацию на местах.
— Мы постоянно пересматриваем и оцениваем ситуацию с безопасностью, потому что безопасность наших сотрудников является нашим главным приоритетом, — сказал представитель Госдепартамента.
Издание отмечает, что для многих внешнеполитического ведомства США остаются свежими воспоминания о Бенгази — когда в результате нападения на американский дипломатический комплекс был убит посол Соединенных Штатов. Два источника издания отмечают, что данное воспоминание является своеобразным предохранителем, чтобы не подвергать опасности своих дипломатов.
После закрытия посольства США, которое произошло около двух месяцев назад, пресс-секретарь Госдепа заявлял, что они рассчитывают вновь открыть посольство, когда появится возможность.
— У нас нет конкретных сроков, но наша команда активно планирует, и мы с нетерпением ждем возобновления работы посольства в Украине, чтобы способствовать нашей поддержке правительства и народа Украины, которые храбро защищают свою страну, — сказал пресс-секретарь.
Источник: CNN
Есть вероятность открытия гуманитарного коридора из Мариуполя на 23 апреля.
Об этом сообщила Ирина Верещук.
Точка сбора та же: на кольце возле торгового центра Порт-Сити.
Время сбора — в 10.00.
— Итак, завтра утром следите за официальными сообщениями. Если все хорошо, я дам подтверждение. Пишу вам сейчас, вечером, чтобы, если завтра утром таки удастся пробить коридор, Вы были немного настроены и подготовлены, — написала Верещук.
Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш должен прибыть в Москву на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщают СМИ страны-агрессора.
Дата встречи – 26 апреля.
Морские пехотинцы из 501 отдельного батальона морской пехоты совместно с воинами Сил специальных операций ВСУ уничтожили с помощью Javelin танк Т-72 и БМП российских агрессоров.
Российское военное руководство отказывается забирать своих раненых с поля боя.
Это следует из свидетельств, предоставленных российским пленным в разговоре со своей матерью, видео которого обнародовала Служба безопасности Украины.
В Луганской области 22 апреля в результате вражеских обстрелов в Попасной и Рубежном повреждены две многоэтажки, где загорелись две квартиры, а также частный жилой дом.
В Мариуполе обнаружили новое массовое захоронение погибших мирных жителей — на этот раз в Левобережном районе возле кладбища села Виноградного.
Примерное место обозначили на карте.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал срочно создать гуманитарные коридоры из Азовстали в Мариуполе с гарантиями прекращения огня.
– ЕС поддерживает призыв Украины к Кремлю разрешить безопасную эвакуацию мирного населения Мариуполя. Необходимо немедленно создать гуманитарные коридоры от Азовстали и других районов города в другие части Украины с гарантиями прекращения огня, – сказал он.
По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 2 435 мирных жителей, еще около 3 тыс. ранены.
Среди погибших: 746 мужчин, 469 женщин, 48 девочек и 66 мальчиков, а также 70 детей и 1 036 взрослых, пол которых пока не известен.