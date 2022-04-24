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Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Комендантский час на Пасху и ракетные удары по Одессе: что происходит на 60-е сутки войны в Украине (онлайн)

Комендантский час на Пасху и ракетные удары по Одессе: что происходит на 60-е сутки войны в Украине (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас составляет более 20 тыс.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

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Прямая трансляция
00:48 - 24 апреля

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00:30 - 24 апреля

23 апреля в 22.00 в Одесской области воины зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил ВСУ сбили две российские крылатые ракеты.

Ракеты были выпущены из акватории Черного моря российским кораблем и направлялись в направлении порта Южный. Сообщило воздушное командование Юг.

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19:14 - 23 апреля

Польша передала Украине вооружение на сумму около $7 млрд.

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18:59 - 23 апреля

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили новую военную помощь Украине. Она будет включать предоставление нам тяжелого вооружения. Об этом сообщает глава ОП Андрей Ермак.

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18:45 - 23 апреля

Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00:

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18:37 - 23 апреля

​Спасатели потушили пожар в многоэтажке в Одессе, произошедшей в результате обстрела.

Сейчас известно о шести погибших и 18 пострадавших. Из-под завалов спасли два человека, эвакуированы 86 — сообщает ГСЧС.

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17:40 - 23 апреля

Россияне ударили ракетой по Днепропетровщине. Она прилетела на окраину села и оставила в земле огромную воронку глубиной более 4 месяцев.

Задело газовую трубу низкого давления. На месте работают специалисты. Людей там не было, потому что в том районе давно никто не живет, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

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17:27 - 23 апреля

В результате обстрела Одессы пять человек погибли и 18 раненых. Среди убитых — трехмесячный ребенок. Речь идет только о тех, кого нашли, сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

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16:54 - 23 апреля

Россияне сорвали эвакуацию из Мариуполя — они разогнали около 200 человек, которые собрались вблизи точки эвакуации. Оккупанты заявили, что будет обстрел и не предоставили обещанных автобусов — сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

Зато в другую точку российские военные подали автобусы. Людям сказали, что транспорт должен ехать в Докучаевск, на оккупированную территорию.

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15:36 - 23 апреля

Российские оккупанты ударили ракетами по Одессе. Городской совет подтвердил, что есть попадание в объекты инфраструктуры.

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