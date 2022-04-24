Комендантский час на Пасху и ракетные удары по Одессе: что происходит на 60-е сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас составляет более 20 тыс.
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23 апреля в 22.00 в Одесской области воины зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил ВСУ сбили две российские крылатые ракеты.
Ракеты были выпущены из акватории Черного моря российским кораблем и направлялись в направлении порта Южный. Сообщило воздушное командование Юг.
Польша передала Украине вооружение на сумму около $7 млрд.
Poland has provided Ukraine with weapons worth around 7 billion PLN — announced Prime Minister @MorawieckiM during the conference for the initiative #StopRussiaNOW. This is over 1.6 billion dollars to defend Ukrainian, Polish and European sovereignty! pic.twitter.com/HBrxm6qRUJ
— Piotr Müller (@PiotrMuller) April 23, 2022
Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили новую военную помощь Украине. Она будет включать предоставление нам тяжелого вооружения. Об этом сообщает глава ОП Андрей Ермак.
Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00:
Спасатели потушили пожар в многоэтажке в Одессе, произошедшей в результате обстрела.
Сейчас известно о шести погибших и 18 пострадавших. Из-под завалов спасли два человека, эвакуированы 86 — сообщает ГСЧС.
Россияне ударили ракетой по Днепропетровщине. Она прилетела на окраину села и оставила в земле огромную воронку глубиной более 4 месяцев.
Задело газовую трубу низкого давления. На месте работают специалисты. Людей там не было, потому что в том районе давно никто не живет, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.
В результате обстрела Одессы пять человек погибли и 18 раненых. Среди убитых — трехмесячный ребенок. Речь идет только о тех, кого нашли, сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.
Россияне сорвали эвакуацию из Мариуполя — они разогнали около 200 человек, которые собрались вблизи точки эвакуации. Оккупанты заявили, что будет обстрел и не предоставили обещанных автобусов — сообщил советник мэра Петр Андрющенко.
Зато в другую точку российские военные подали автобусы. Людям сказали, что транспорт должен ехать в Докучаевск, на оккупированную территорию.
Российские оккупанты ударили ракетами по Одессе. Городской совет подтвердил, что есть попадание в объекты инфраструктуры.