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Факты / Украина / Политика

Зеленский обсудил с Эрдоганом спасение мирных людей и военных из Мариуполя

Юлия Соколова редактор ленты
Зеленский обсудил с Эрдоганом спасение мирных людей и военных из Мариуполя

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из ключевых тем было спасение мирных людей и украинских военных из города Мариуполь, который находится в окружении войск РФ.

Об этом украинский лидер проинформировал в своем официальном Twitter-аккаунте.

– Провел важный телефонный разговор с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Накануне его переговоров с Путиным подчеркнул необходимость немедленной эвакуации гражданских из Мариуполя, в частности из Азовстали, немедленного обмена заблокированных военных, — подчеркнул Зеленский.

Еще одной темой переговоров было предоставление Украине гарантий безопасности. Как известно, официальный Киев рассматривает Турцию как одну из стран-гарантов для нашего государства.

– Обсудили ход переговорного процесса, согласование с Турцией и другими странами гарантий безопасности для Украины, – проинформировал украинский лидер.

Кроме того, Зеленский и Эрдоган обсудили вопросы, связанные с обороноспособностью Украины в условиях полномасштабной войны с РФ, а также глобальную продовольственную безопасность, оказавшуюся под угрозой из-за блокирования Россией судоходства в Черном море.

Ранее сегодня советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил российской стороне провести специальный раунд переговоров по спасению украинских военных из Мариуполя (в том числе путем обмена), а также мирных граждан. Подоляк призвал РФ объявить реальное пасхальное перемирие в Мариуполе и открыть гуманитарный коридор.

Тем временем даже на Пасху российские захватчики продолжают сбрасывать на Мариуполь авиационные бомбы, стрелять по городу из корабельной артиллерии, пушек и танков.

По данным украинской разведки, РФ не отказалась от планов наступления на металлургический завод Азовсталь в Мариуполе, где находятся украинские военные и мирные граждане. Страна-агрессор планирует привлечь к наступлению Росгвардию и структуры ФСБ.

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Фото: Офис президента

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