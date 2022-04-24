Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из ключевых тем было спасение мирных людей и украинских военных из города Мариуполь, который находится в окружении войск РФ.

Об этом украинский лидер проинформировал в своем официальном Twitter-аккаунте.

– Провел важный телефонный разговор с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Накануне его переговоров с Путиным подчеркнул необходимость немедленной эвакуации гражданских из Мариуполя, в частности из Азовстали, немедленного обмена заблокированных военных, — подчеркнул Зеленский.

Еще одной темой переговоров было предоставление Украине гарантий безопасности. Как известно, официальный Киев рассматривает Турцию как одну из стран-гарантов для нашего государства.

– Обсудили ход переговорного процесса, согласование с Турцией и другими странами гарантий безопасности для Украины, – проинформировал украинский лидер.

Кроме того, Зеленский и Эрдоган обсудили вопросы, связанные с обороноспособностью Украины в условиях полномасштабной войны с РФ, а также глобальную продовольственную безопасность, оказавшуюся под угрозой из-за блокирования Россией судоходства в Черном море.

(2/2) Обговорили перебіг переговорного процесу, узгодження з ???????? та іншими країнами гарантій безпеки для ????????. Порушили питання, пов’язані з обороноздатністю ????????, а також з глобальною харчовою безпекою, яка опинилася під загрозою, через блокування судноплавства в Чорному морі. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2022 Related video

Ранее сегодня советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил российской стороне провести специальный раунд переговоров по спасению украинских военных из Мариуполя (в том числе путем обмена), а также мирных граждан. Подоляк призвал РФ объявить реальное пасхальное перемирие в Мариуполе и открыть гуманитарный коридор.

Тем временем даже на Пасху российские захватчики продолжают сбрасывать на Мариуполь авиационные бомбы, стрелять по городу из корабельной артиллерии, пушек и танков.

По данным украинской разведки, РФ не отказалась от планов наступления на металлургический завод Азовсталь в Мариуполе, где находятся украинские военные и мирные граждане. Страна-агрессор планирует привлечь к наступлению Росгвардию и структуры ФСБ.