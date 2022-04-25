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Факты / Украина / Политика

Бринк станет послом США: почему это хороший знак для Украины

Валентина Летяк редактор ленты
Бріджит Брінк

Президент США Джо Байден 25 апреля официально выдвинул Бриджит Бринк на должность американского посла в Украине. Директор Киевского форума безопасности Даниил Лубкивский считает такое решение хорошим знаком для Киева.

– Мы ожидаем, что возобновится дипломатическая активность США в Украине. Это принципиально важно с практический точки зрения и, безусловно, это исключительно важный символический акт поддержки Украины. Это подчеркивание послания, которое свидетельствует о солидарности Америки с Украиной и защищенности нашего государства, веры в нашу победу, – заявил украинский дипломат в эфире телемарафона.

Что касается именно Бриджит Бринк, по мнению Лубкивского, это очень удачный и мудрый выбор руководства Соединенных Штатов.

– За 30 лет в США сформирована целая украинская школа американской дипломатии, в которую входят Виктория Нуланд, Александр Вершбоу, послы Джон Гербст, Стивен Пфайфер, Уильям Тейлор и другие. К этой школе относится и Бриджит Бринк – как представительница уже нового поколения, – объяснил он.

По его словам, Бринк имеет 26-летний опыт дипломатической службы, она очень хорошо ориентируется в нашем регионе и Евразии в целом, а также в Восточной Европе и Балканах.

– То есть к нам прибывает очень авторитетный дипломат и человек, который, я уверен, относится к Украине не только с чувством долга, но и с чувством симпатии и солидарности. Это человек, хорошо понимающий смысл и задачи нашего стратегического партнерства, – считает Лубкивский.

Он также сделал акцент на том, что Бриджит Бринк поддерживала процесс вступления Словакии в НАТО.

– Поэтому я хотел бы пожелать, чтобы вместе со всеми нашими американскими и европейскими партнерами, и, безусловно, при лидерстве Украины осуществилась и наша главная стратегическая задача на пути к членству в Альянсе в этом временном отрезке, – подытожил дипломат.

В начале февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что получили запрос от США о назначении Бриджит Бринк, сейчас являющейся послом в Словакии, американским послом в Украине.

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Фото: U.S. Embassy Slovakia

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