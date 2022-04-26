Ставка на Украину – выигрышная, теперь все это знают: обращение Зеленского

За два месяца полномасштабной вооруженной агрессии Россия выпустила более 1,1 тыс. вражеских ракет по украинским городам и населенным пунктам.

— 24 февраля большинство в мире даже не верили, что мы выстоим больше недели. Кое-кто говорил – три дня. Еще месяц назад приходилось убеждать разные государства, что ставка на Украину выигрышная. А теперь… Теперь все это знают, – убежден президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства считает, что именно в Украине решается судьба Европы, глобальной безопасности и демократической системы.

– Благодаря храбрости, мудрости наших защитников, благодаря смелости всех украинцев наше государство – это настоящий символ борьбы за свободу. Все в мире (и даже те, кто нас не поддерживает открыто), соглашаются, что именно в Украине сейчас решается судьба Европы, глобальной безопасности, демократической системы. А прежде всего то, какой быть, или быть вообще, жизни в центре и на востоке нашего континента, — подчеркнул президент.

За два месяца российские войска использовали против Украины более 1,1 тыс. ракет, бесчисленное количество авиабомб и артиллерии. Захватчики пытали, грабили, расстреливали мирных жителей, миновали нашу землю, превращали мирные города и села в ад, добавил президент.

За два месяца боевых действий 9 781 защитник Украины был удостоен государственных наград. Звание Герой Украины присвоено 142 нашим военнослужащим.

Уже удалось деоккупировать 931 населенный пункт в Украине. Еще многие города и общины находятся под временным контролем российской армии. Однако президент не сомневается, что это только вопрос времени, когда Украина освободит свою землю.