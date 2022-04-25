Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал циничные обстрелы, которые совершили российские войска на Пасху, 24 апреля, – в один из самых больших православных праздников. Глава государства отметил, что люди, которые это делают, точно не могут называться христианами.

Об этом президент проинформировал во время своего видеообращения. Зеленский, в частности, напомнил, что вчера российские захватчики нанесли ракетные удары по Кременчугу (Полтавская область), а также обстреляли Донецкую область, в результате чего погибли двое детей.

– Россия поздравила Украину с Пасхой воздушной угрозой почти по всему нашему государству. Ракетным ударом по Полтавской области, ракетными ударами по Кременчугу. Зачем был нужен этот удар на Пасху? Нет такой военной угрозы, от которой это могло бы обезопасить РФ. Это просто сознательное уничтожение жизни в Украине, уничтожение, которое не прекратилось даже в самый большой православный праздник. Так христиане ли эти люди, которые продолжали и вчера обстреливать наши города и общины? Обстреляли Чугуев в Харьковской области. Убили на Пасху еще двоих детей в Донецкой области, девочек 5 и 14 лет. Убивать детей, разрушать жизнь, покрывать циничной и тотальной ложью сделанное против мирных городов – все, что делает Россия на территории Украины, это точно не христианство. Это то, чему противостоял Христос, – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что не могут называться христианами те, кто в очередной раз отказался открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя, снимают в оккупированных районах Украины пропагандистские репортажи о раздаче якобы гуманитарных пасхальных наборов, те, кто пытаются построить в захваченных районах Херсонской и Запорожской областей жестокий оккупационный режим, держат людей в заложниках и пытают их.

По словам президента, российские оккупанты даже на Пасху не разрешали людям покинуть оккупированную территорию, угрожая смертью.

Зеленский напомнил, что России было предложено установить пасхальное прекращение огня, но страна-агрессор на это не согласилась.

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– Православный мир увидел, что для российских захватчиков Пасха ничего не значит. Это для них просто красная дата в календаре, для которой требуются специальные слова, специальное поведение, но не то, что называется верой. И не то, что называется христианским добром. Российская армия сделала эту Пасху красной не только формально в календаре, но и красной от крови. Христиане такого не сделали бы, имея возможность установить мир. Так что держать свечу в руках в храме – еще не значит быть христианином. Есть или даже святить паски каждый год – это тоже мало, чтобы быть людьми, чтобы быть христианами, — добавил глава государства.

Зеленский выразил благодарность украинским полицейским, работникам Службы безопасности и всем отвечающим за безопасность на Пасху и не допустил никакой провокации, анонсированной российскими пропагандистами.