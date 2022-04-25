В Верховной Раде Украины был подготовлен план действий на случай ликвидации врагом высшего политического руководства нашего государства.

Об этом проинформировал в одном из интервью спикер ВР Руслан Стефанчук, рассказывая о реакции на полномасштабное вторжение российских войск в Украину 24 февраля.

Он напомнил, что в тот день утром парламент утвердил указ президента Владимира Зеленского о введении военного положения в Украине. Кроме того, Рада решила не закрывать заседание, а сделать паузу (чтобы его можно было возобновить в любой момент). Народные депутаты передали право собирать и вести заседание ВР не только спикеру, но и его заместителям.

По словам Стефанчука, он, первый заместитель спикера ВР Александр Корниенко и вице-спикер Елена Кондратюк тогда договорились находиться в разных местах, чтобы не потерять управляемость парламента.

– Мы отдавали себе отчет, что все может быть, вплоть до уничтожения высшего политического руководства. Поэтому мы диверсифицировали риски и договорились с коллегами, что все втроем будем находиться в разных местах, чтобы в случае чего не потерять управляемость единственным законодательным органом – Верховной Радой… Такова была договоренность, и мы шли по ней, готовясь к следующему заседанию парламента, — отметил Стефанчук.

Он уточнил, что в парламенте также был подготовлен специальный порядок на случай, если возникнет необходимость избрать нового главу Верховной Рады.

– У нас был один специальный пакет, находившийся у двух заместителей. Это – порядок на случай необходимости избрания нового главы Верховной Рады. Мы готовились к разным вариантам развития событий, чтобы мы не потеряли управляемость процессом и управляемость парламентом, — подчеркнул Стефанчук.

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Он также сообщил, что руководство Верховной Рады рассматривало вариант проведения пленарных заседаний в метро Киева, если вдруг не будет возможности собираться в здании парламента на улице Грушевского.

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– Мы рассматривали разные вещи – вплоть до киевского метро, что там могли бы собираться, принимать решения. Для этого у нас были заготовлены специальные протоколы для голосования руками. То есть все пакеты на каждый случай заготовлены, — добавил Стефанчук.

А на случай исчезновения связи каждой фракции и депутатской группе передавали спутниковые телефоны, чтобы была возможность сообщить место проведения заседания Рады.

Стефанчук уточнил, что 24 февраля во время совещания в Офисе президента Украины было решено, что “мы все остаемся здесь, если нужно будет, возьмем автоматы в руки и будем защищать свою страну”.