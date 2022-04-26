Оккупированное Новотошковское и взорванные силовики РФ в Кременной: что происходит на 62 сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас составляет более 21 тыс.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
Командование Воздушных Сил ВСУ отчитывается: на Восточном и Южном направлениях оккупанты совершили несколько авианалетов и потеряли три самолета. Всего за сутки 25 апреля поражено 10 воздушных целей:
- три самолета (Су-34, Су-35, Су-30);
- три крылатые ракеты;
- четыре БпЛА ОТР (предположительно Орлан-10).
Британская разведка сообщает, что вторжение России в Украину может иметь значительные последствия для мировых продовольственных рынков. Украинский урожай зерновых в 2022 году, вероятно, будет примерно на 20% ниже, чем в 2021 году из-за сокращения посевных площадей после вторжения.
Украина является четвертым по величине производителем и экспортером сельскохозяйственной продукции в мире. Уменьшение предложения зерна из Украины приведет к инфляционному давлению, повышая мировые цены на зерно. Высокие цены на зерно могут угрожать глобальной продовольственной безопасности, особенно в некоторых наименее развитых странах.
Цифровая блокада России продолжается.
SITA отключает российские авиакомпании от системы World Tracer с 25 апреля. В настоящее время ПАО Аэрофлот и ООО Победа уже отключили. World Tracer – это система глобального поиска багажа.
WPP прекращает деятельность в РФ. WPP – британский международный холдинг в области коммуникаций и рекламы.
WEX с начала войны в Украине соблюдает все санкции против РФ. Однако они переоценили их отношения с Лукойлом и решили прекратить их. WEX Inc. является поставщиком услуг по обработке платежей и управлению информацией для коммерческого и государственного автопарка.
WeWork дорабатывает решения по продаже бизнеса в РФ и приостанавливает все планы расширения бизнеса в этом регионе. WeWork — американская компания, работающая в сфере коммерческой недвижимости и предоставляющая гибкие рабочие места для стартапов и других компаний.
Tietoevry завершает выход из РФ. Tietoevry – скандинавская компания по предоставлению IT-услуг для промышленности и сферы обслуживания.
Teradata перестала вести бизнес в РФ в начале этого месяца. Teradata Corporation – технологическая компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для баз данных и аналитики данных, а также на стратегическом IT-консалтинге.
Враг может планировать провокационные взрывы на дамбе Карловского водохранилища. В нескольких пророссийских Telegram-каналах появилась информация о том, что “в населенном пункте Карловка (ОРДО) националистические батальоны заминировали дамбу”.
Со ссылкой на Минобороны РФ пропагандисты сообщают, что в случае подрыва дамбы в зоне затопления будут находиться шесть населенных пунктов с общей численностью населения более 10 тыс. человек.
Удалось деоккупировать уже 931 населенный пункт в Украине. Еще многие города и общины находятся под временным контролем российской армии.
— Но я не сомневаюсь, что это только вопрос времени, когда мы освободим нашу землю, — убежден президент Украины Владимир Зеленский.
Генштаб Вооруженных сил Украины заявил, что выводы относительно правомерности принятия решений во время боевых действий будут сделаны после войны.
— ВСУ выполняют задачи по назначению, руководствуясь исключительно национальными интересами и действуют в соответствии со сложившейся обстановкой, — сообщил Генштаб.
На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отбили шесть атак агрессора, уничтожили 40 единиц сухопутной техники и сбили пять воздушных целей врага, в частности, два самолета, сообщает штаб ООС.
— В течение текущих суток, 25 апреля, военнослужащие успешно отбили шесть атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили четыре танка, пять артиллерийских систем, 13 единиц бронированной, 15 единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одну зенитную установку.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вражеских самолета и три беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.
Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков инициировал сбор пожертвований для Украины.
– Я открываю общественную кампанию по сбору финансового ресурса для украинского правительства. Призываю каждого гражданина Болгарии, кто действительно хочет помочь Украине, пожертвовать зарплату, как я, — подчеркнул он.
За понедельник в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток украинские защитники уничтожили до 160 человек личного состава агрессора и 25 единиц техники врага.
— Российские фашистские войска совершили три атаки, а также продолжали совершать ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии. Продолжаются бои.
Украинские защитники уничтожили:
- личного состава – до 160;
- танков – 3;
- БТР – 1;
- БМП – 4;
- АТ-Т – 12;
- артиллерийских систем – 2;
- зенитная установка – 1;
- БПЛА – 2.