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Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Оккупированное Новотошковское и взорванные силовики РФ в Кременной: что происходит на 62 сутки войны в Украине (онлайн)

Оккупированное Новотошковское и взорванные силовики РФ в Кременной: что происходит на 62 сутки войны в Украине (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас составляет более 21 тыс.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
00:54 - 26 апреля

Командование Воздушных Сил ВСУ отчитывается: на Восточном и Южном направлениях оккупанты совершили несколько авианалетов и потеряли три самолета. Всего за сутки 25 апреля поражено 10 воздушных целей:

  • три самолета (Су-34, Су-35, Су-30);
  • три крылатые ракеты;
  • четыре БпЛА ОТР (предположительно Орлан-10).

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00:20 - 26 апреля

Британская разведка сообщает, что вторжение России в Украину может иметь значительные последствия для мировых продовольственных рынков. Украинский урожай зерновых в 2022 году, вероятно, будет примерно на 20% ниже, чем в 2021 году из-за сокращения посевных площадей после вторжения.

Украина является четвертым по величине производителем и экспортером сельскохозяйственной продукции в мире. Уменьшение предложения зерна из Украины приведет к инфляционному давлению, повышая мировые цены на зерно. Высокие цены на зерно могут угрожать глобальной продовольственной безопасности, особенно в некоторых наименее развитых странах.

Фото: Depositphotos

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00:04 - 26 апреля

Цифровая блокада России продолжается.

SITA отключает российские авиакомпании от системы World Tracer с 25 апреля. В настоящее время ПАО Аэрофлот и ООО Победа уже отключили. World Tracer – это система глобального поиска багажа.

WPP прекращает деятельность в РФ. WPP – британский международный холдинг в области коммуникаций и рекламы.

WEX с начала войны в Украине соблюдает все санкции против РФ. Однако они переоценили их отношения с Лукойлом и решили прекратить их. WEX Inc. является поставщиком услуг по обработке платежей и управлению информацией для коммерческого и государственного автопарка.

WeWork дорабатывает решения по продаже бизнеса в РФ и приостанавливает все планы расширения бизнеса в этом регионе. WeWork — американская компания, работающая в сфере коммерческой недвижимости и предоставляющая гибкие рабочие места для стартапов и других компаний.

Tietoevry завершает выход из РФ. Tietoevry – скандинавская компания по предоставлению IT-услуг для промышленности и сферы обслуживания.

Teradata перестала вести бизнес в РФ в начале этого месяца. Teradata Corporation – технологическая компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для баз данных и аналитики данных, а также на стратегическом IT-консалтинге.

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23:48 - 25 апреля

Враг может планировать провокационные взрывы на дамбе Карловского водохранилища. В нескольких пророссийских Telegram-каналах появилась информация о том, что “в населенном пункте Карловка (ОРДО) националистические батальоны заминировали дамбу”.

Со ссылкой на Минобороны РФ пропагандисты сообщают, что в случае подрыва дамбы в зоне затопления будут находиться шесть населенных пунктов с общей численностью населения более 10 тыс. человек.

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23:11 - 25 апреля

Удалось деоккупировать уже 931 населенный пункт в Украине. Еще многие города и общины находятся под временным контролем российской армии.

— Но я не сомневаюсь, что это только вопрос времени, когда мы освободим нашу землю, — убежден президент Украины Владимир Зеленский.

Володимир Зеленський

Фото: Офис президента

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22:37 - 25 апреля

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22:27 - 25 апреля

Генштаб Вооруженных сил Украины заявил, что выводы относительно правомерности принятия решений во время боевых действий будут сделаны после войны.

— ВСУ выполняют задачи по назначению, руководствуясь исключительно национальными интересами и действуют в соответствии со сложившейся обстановкой, — сообщил Генштаб.

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22:24 - 25 апреля

На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отбили шесть атак агрессора, уничтожили 40 единиц сухопутной техники и сбили пять воздушных целей врага, в частности, два самолета, сообщает штаб ООС.

— В течение текущих суток, 25 апреля, военнослужащие успешно отбили шесть атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили четыре танка, пять артиллерийских систем, 13 единиц бронированной, 15 единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одну зенитную установку.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вражеских самолета и три беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

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22:18 - 25 апреля

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков инициировал сбор пожертвований для Украины.

– Я открываю общественную кампанию по сбору финансового ресурса для украинского правительства. Призываю каждого гражданина Болгарии, кто действительно хочет помочь Украине, пожертвовать зарплату, как я, — подчеркнул он.

Фото: Офис президента

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22:13 - 25 апреля

За понедельник в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток украинские защитники уничтожили до 160 человек личного состава агрессора и 25 единиц техники врага.

— Российские фашистские войска совершили три атаки, а также продолжали совершать ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии. Продолжаются бои.

Украинские защитники уничтожили:

  • личного состава – до 160;
  • танков – 3;
  • БТР – 1;
  • БМП – 4;
  • АТ-Т – 12;
  • артиллерийских систем – 2;
  • зенитная установка – 1;
  • БПЛА – 2.

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