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Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Провокации РФ в “Приднестровье” и обсуждение гарантий безопасности для Украины: что происходит на 63 сутки войны (онлайн)

Провокации РФ в “Приднестровье” и обсуждение гарантий безопасности для Украины: что происходит на 63 сутки войны (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас составляет более 22 тыс.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
23:44 - 26 апреля

В Полтаве официально подтверждены взрывы.

Об этом сообщил городской голова Полтавы Александр Мамай.

— Как только вы слышали взрывы! Уточняем всю информацию. Большая просьба не публиковать фото и видео материалы, — сообщил мэр города.

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16:19 - 26 апреля

В Днепропетровской области Вооруженные силы Украины уничтожили вражескую ракету благодаря переносному зенитно-ракетному комплексу Игла.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

– Наши сбили вражескую ракету с ПЗРК Игла. Обломки упали в поле, – сообщил он.

Глава ОВА Резниченко добавил, что в результате падения ракеты никто не пострадал.

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15:09 - 26 апреля

США вместе с союзниками хотят настолько ослабить Россию, чтобы у нее в будущем больше не было желания начинать войну.

Об этом изданию CNN сообщил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

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14:59 - 26 апреля

Захват мэрии Херсона был ожидаемым, потому что россияне действуют по единому сценарию.

Однако областная военная администрация никогда не примет никаких триколоров и советских флагов.

Так, захват горсовета Херсона 25 апреля прокомментировал глава области Геннадий Лагута.

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14:50 - 26 апреля

В Управлении Верховного комиссара ООН прогнозируют, что Украину покинут 8,3 млн беженцев.

По состоянию на 25 апреля границы страны покинули около 5,2 млн человек. Внутренне перемещенных в Украине – более 7,7 млн.

Таким образом общее количество тех, кто вынужден покинуть свои дома, составляет 12,9 млн.

Кроме того, почти 13 млн украинцев остаются в пострадавших районах и не могут их покинуть из-за риска безопасности.

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14:31 - 26 апреля

Российские военные нанесли ракетный удар по Одесской области.

Согласно данным горсовета, есть поражение моста через Днестровский лиман.

В настоящее время обстоятельства и информация о раненых уточняются.

Из соображений безопасности движение по мосту перекрыто. Водителей просят заранее выбрать альтернативные маршруты движения.

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13:52 - 26 апреля

В результате последнего обстрела мирных районов Харькова три человека погибли и еще семь получили ранения.

Среди пострадавших нет детей, однако известно, что два человека находятся в тяжелом состоянии, отмечает глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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13:38 - 26 апреля

Обстрелы Азовстали в Мариуполе Донецкой области не прекращаются, а запасы продовольствия и воды в бомбоубежищах завода заканчиваются.

Именно поэтому сейчас рассматривается любая возможность эвакуации мирных жителей, заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире телемарафона.

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12:44 - 26 апреля

Николаев готовится к полномасштабному вторжению со стороны России, сообщает городской глава областного центра Александр Сенкевич.

В настоящее время, по словам мэра, для нападения на Николаев Россия накапливает в Херсонской области оружие и ресурсы.

Их в регион РФ перебрасывает через Крым.

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12:35 - 26 апреля

Чеченский филиал Федеральной службы безопасности РФ собирает информацию об арестованных в местных тюрьмах, чтобы отправить их на войну России против Украины, отмечают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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