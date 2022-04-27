Провокации РФ в “Приднестровье” и обсуждение гарантий безопасности для Украины: что происходит на 63 сутки войны (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас составляет более 22 тыс.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
В Полтаве официально подтверждены взрывы.
Об этом сообщил городской голова Полтавы Александр Мамай.
— Как только вы слышали взрывы! Уточняем всю информацию. Большая просьба не публиковать фото и видео материалы, — сообщил мэр города.
В Днепропетровской области Вооруженные силы Украины уничтожили вражескую ракету благодаря переносному зенитно-ракетному комплексу Игла.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
– Наши сбили вражескую ракету с ПЗРК Игла. Обломки упали в поле, – сообщил он.
Глава ОВА Резниченко добавил, что в результате падения ракеты никто не пострадал.
США вместе с союзниками хотят настолько ослабить Россию, чтобы у нее в будущем больше не было желания начинать войну.
Об этом изданию CNN сообщил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.
Захват мэрии Херсона был ожидаемым, потому что россияне действуют по единому сценарию.
Однако областная военная администрация никогда не примет никаких триколоров и советских флагов.
Так, захват горсовета Херсона 25 апреля прокомментировал глава области Геннадий Лагута.
В Управлении Верховного комиссара ООН прогнозируют, что Украину покинут 8,3 млн беженцев.
По состоянию на 25 апреля границы страны покинули около 5,2 млн человек. Внутренне перемещенных в Украине – более 7,7 млн.
Таким образом общее количество тех, кто вынужден покинуть свои дома, составляет 12,9 млн.
Кроме того, почти 13 млн украинцев остаются в пострадавших районах и не могут их покинуть из-за риска безопасности.
Российские военные нанесли ракетный удар по Одесской области.
Согласно данным горсовета, есть поражение моста через Днестровский лиман.
В настоящее время обстоятельства и информация о раненых уточняются.
Из соображений безопасности движение по мосту перекрыто. Водителей просят заранее выбрать альтернативные маршруты движения.
В результате последнего обстрела мирных районов Харькова три человека погибли и еще семь получили ранения.
Среди пострадавших нет детей, однако известно, что два человека находятся в тяжелом состоянии, отмечает глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Обстрелы Азовстали в Мариуполе Донецкой области не прекращаются, а запасы продовольствия и воды в бомбоубежищах завода заканчиваются.
Именно поэтому сейчас рассматривается любая возможность эвакуации мирных жителей, заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире телемарафона.
Николаев готовится к полномасштабному вторжению со стороны России, сообщает городской глава областного центра Александр Сенкевич.
В настоящее время, по словам мэра, для нападения на Николаев Россия накапливает в Херсонской области оружие и ресурсы.
Их в регион РФ перебрасывает через Крым.
Чеченский филиал Федеральной службы безопасности РФ собирает информацию об арестованных в местных тюрьмах, чтобы отправить их на войну России против Украины, отмечают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.