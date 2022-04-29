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Факты / Украина / Политика

Серьезные новости для защиты Украины: обращение Зеленского

Юля Захарченко редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины. В новом видеообращении глава государства рассказал о серьезных новостях для защиты Украины и рассказал о поддержке зарубежных стран.

– Во-первых, США подготовили новый пакет поддержки для Украины на $33 млрд. В частности, более $20 млрд могут пойти на оборону. Еще более $8 млрд запланировано на экономическую поддержку. Еще $3 млрд будут направлены на гуманитарную помощь. Это очень важный шаг от США, – считает президент.

Продолжается расследование преступлений российских военных против мирных жителей. Позиция Украины абсолютно четкая – каждый преступник РФ должен быть привлечен к ответственности.

— Кем бы они ни были и где бы ни прятались, мы всех их найдем и заставим отвечать. Первые 10 российских военных из 64 мотострелковой бригады Сухопутных войск России, совершившие преступления против наших людей в Буче, получили статус подозреваемых. Известны их фамилии. Установлено, что они делали. Мы знаем о них и их действиях все детали. И каждого найдем. Как найдем и всех других российских нелюдов, которые убивали, пытали украинцев, издевались над нашими людьми, уничтожали дома и гражданскую инфраструктуру в Украине. Ни один из этих подонков не уйдет от ответственности, — считает президент.

Владимир Зеленский считает, что нужно бороться за победу над полномасштабной российской агрессией. По его мнению, следует гнать вражеских оккупантов, убивающих мирных жителей Украины. Президент Украины заявил, что во время пребывания в Киеве с рабочим визитом генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в город попали пять российских крылатых ракет.

— Российские ракетные удары по Украине – по Киеву, Фастову, Одессе, Хмельницкому и другим городам – еще раз свидетельствуют: еще нельзя расслабляться. Нельзя думать, что война уже заканчивается. Нам еще предстоит бороться. Еще нужно гнать оккупантов. Сегодня российская армия продолжила попытки наступления на Востоке нашего государства, на Донбассе. Пытается продвигаться в южных регионах. Вооруженные силы Украины сдерживают захватчиков. И я благодарен каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице, держащим позиции.

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Фото: Офис президента

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