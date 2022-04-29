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Факты / Украина / Политика

В ООН анонсировали возможность выплаты средств гражданам Украины

Юля Захарченко редактор ленты
В ООН анонсировали возможность выплаты средств гражданам Украины

Организация Объединенных Наций намерена выплачивать материальную помощь гражданам Украины, которая должна проходить в координации с правительством государства.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

— В условиях худшего сценария 25 млн человек могут нуждаться в гуманитарной помощи до конца года. Мы искренне надеемся, что этот сценарий останется на бумаге, но мы должны быть готовы, — считает генсек ООН.

Генсек ООН отметил, что к концу мая средства могут получить 1,3 млн украинцев, а к концу августа — уже 2 млн. Однако Антониу Гутерреш не уточнил, сколько будут получать мирные жители.

По мнению генерального секретаря ООН, такая гуманитарная операция нетипична для Организации Объединенных Наций, потому что придется выплачивать деньги жителям территорий, где функционирует правительство. Он считает, что роль ООН заключается не в замене правительства, а в его поддержке.

Антониу Гутерреш добавил, что ООН оказывает и другие виды помощи: снабжение лекарствами или медицинскими препаратами, противодействие насилию, а также помощь государствам, которые приютили украинских беженцев.

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Фото: Офис президента

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