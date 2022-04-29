Оружие США изменит позиции в войне, но не настолько быстро – секретарь СНБО

Новое вооружение, которое должно предоставить Украине Соединенные Штаты Америки, изменит позиции с Российской Федерацией в полномасштабной войне. Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что с помощью американского оружия Украина победит быстрее.

— Оружие США обязательно будет менять позиции сторон. Надо понимать, что это не будет так быстро, как нам хотелось бы. Сейчас идет тренировка большого количества наших военных. Это новое оружие, к нему нужно привыкнуть, нужно научиться им пользоваться. Сейчас происходят эти процессы, – отметил секретарь СНБО.

По его словам, поставки тяжелого оружия от иностранных государств сдвинулись с мертвой точки. Если еще несколько недель назад руководство Украины просило о предоставлении тяжелого вооружения, то сегодня эта проблема решена.

– Сейчас следующий этап, когда наши военные будут натренированы пользоваться этим оружием. Я считаю, это будет большая помощь нашей стране, — рассказал Алексей Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что уже в ближайшее время страна-агрессор почувствует на себе иностранное вооружение, полученное Вооруженными силами Украины от США, Великобритании и других стран. По мнению Данилова, неизвестно, когда завершится война, но это точно произойдет не в ближайшие дни. Однако он уверен, что ВСУ выиграют ее, а Путин может подписать капитуляцию в любой момент.

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