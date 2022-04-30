Очередное массовое захоронение на Киевщине и наступление врага на Херсонщине: что происходит на 66-е сутки войны (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас составляет более 22 тыс.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
Оккупанты хотят ввести в обращение рубли в Мелитополе уже с 1 мая.
Об этом сообщается в строительстве Запорожской областной военной администрации по состоянию на вечер 29 апреля.
– В Мелитополе с 1 мая оккупанты хотят ввести в наличный оборот рубли. Для реализации своего плана вчера они собирали бывших сотрудников банковской системы, ставших коллаборантами, говорится в сообщении.
Российские кафиры хотят направить их в Ростов-на-Дону на обучение, а затем на базе украинского Ощадбанка запустить работу Сбербанка России.
– Каждый, кто поддерживает Россию в этот период, – поддерживает войну России против Украины. И каждого из них ждет справедливая расплата. Ведь в любых условиях мы победим, — подчеркнули в ОВА.
Источник: Запорожская ОГА
Оккупационные войска РФ начали выдавать новорожденным в Мариуполе свидетельства “ДНР”
Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
— 23 апреля в Мариуполе кафиры выдали такое свидетельство новорожденному мальчику, мать которого не смогла эвакуироваться на безопасную территорию Украины, — подчеркнула Людмила Денисова.
По ее словам, фактически выдачей этой “бумажки” ребенка лишили любого гражданства.
Уполномоченная ВРУ добавила, что такие действия России нарушают права детей, закрепленные Конвенцией ООН о правах ребенка, в частности статью 8, предусматривающей право ребенка на сохранение индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи.
Она призвала граждан Украины во временно оккупированном Мариуполе не подвергаться позорному влиянию российской пропаганды и защитить право детей на сохранение индивидуальности и украинского гражданства.
Источник: Людмила Денисова
Более 70 жертв Холокоста вывезены в Германию из Украины из-за войны.
Об этом пишет The New York Times. Такие же данные 25 апреля сообщили в организации Claims Conference, которая в числе прочих организовывает эвакуацию.
— С учетом всего этого ужаса, 70 человек — не кажется, что это много. Но чего стоит привезти этих людей, одного за другим, на одной машине скорой за другой, в безопасные условия в Германию — это невероятно важно, — заявили в Claims Conference.
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс вернулась в Киев.
It was a long drive but worth going the distance. So good to be in #Kyiv again. pic.twitter.com/FsQe0xnEIz
— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 29, 2022
Поселок Момотово в Харьковской области был освобожден от российский оккупантов.
Об этом сообщил военный корреспондент Роман Бочкала.
Освобожденное Момотово находится в 6 км от Харькова.
На Киевщине обнаружено уже 1, 187 тел мирных жителей, погибших от рук военных РФ.
Из них 412 — это тела замученных и убитых жителей Бучи.
С начала полномасштабного вторжения РФ силами полка Азов только в Мариуполе было уничтожено более 1,1 тыс. рашистов, десятки танков, БТРов и другой военной техники врага.
Уничтоженная техника оккупантов:
- Танки – 49 уничтожено и 29 повреждено.
- БТР – 23 уничтожено, 24 повреждено.
- БМП – 36 уничтожено, 24 повреждено.
- БМД – 5 уничтожено.
- Катер “Раптор” – 1 уничтожен.
- СУ-25 – 1 поврежден.
- ББМ Тайфун – 2 уничтожено, 2 повреждено.
- Тигр – 3 уничтожено, 2 повреждено.
- Рысь – 2 уничтожено, 2 повреждено.
- Грузовая техника – 25 уничтожено, 8 повреждено.
В Одессе вводят длительный комендантский час-1-3 мая.
Она продлится с 22:00 1 мая 2022 года до 05:00 3 мая 2022 года.
Об этом сообщает ОВА.
В Одессе вводят длительный комендантский час-1-3 мая.
Она продлится с 22:00 1 мая 2022 года до 05:00 3 мая 2022 года.
Об этом сообщает ОВА.
Вечером 28 апреля в многоэтажку в Шевченковском районе Киева попала вражеская российская ракета.
Вера Гирич начала работу в киевском бюро Радио Свобода с 1 февраля 2018 года. До этого она работала на ведущих украинских телеканалах.
Более подробно о Вере Гирич читайте в материале.