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Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Очередное массовое захоронение на Киевщине и наступление врага на Херсонщине: что происходит на 66-е сутки войны (онлайн)

Очередное массовое захоронение на Киевщине и наступление врага на Херсонщине: что происходит на 66-е сутки войны (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас составляет более 22 тыс.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
23:43 - 29 апреля

Оккупанты хотят ввести в обращение рубли в Мелитополе уже с 1 мая.

Об этом сообщается в строительстве Запорожской областной военной администрации по состоянию на вечер 29 апреля.

– В Мелитополе с 1 мая оккупанты хотят ввести в наличный оборот рубли. Для реализации своего плана вчера они собирали бывших сотрудников банковской системы, ставших коллаборантами, говорится в сообщении.

Российские кафиры хотят направить их в Ростов-на-Дону на обучение, а затем на базе украинского Ощадбанка запустить работу Сбербанка России.

– Каждый, кто поддерживает Россию в этот период, – поддерживает войну России против Украины. И каждого из них ждет справедливая расплата. Ведь в любых условиях мы победим, — подчеркнули в ОВА.

Источник: Запорожская ОГА

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22:06 - 29 апреля

Оккупационные войска РФ начали выдавать новорожденным в Мариуполе свидетельства “ДНР”

Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

— 23 апреля в Мариуполе кафиры выдали такое свидетельство новорожденному мальчику, мать которого не смогла эвакуироваться на безопасную территорию Украины, — подчеркнула Людмила Денисова.

По ее словам, фактически выдачей этой “бумажки” ребенка лишили любого гражданства.

Уполномоченная ВРУ добавила, что такие действия России нарушают права детей, закрепленные Конвенцией ООН о правах ребенка, в частности статью 8, предусматривающей право ребенка на сохранение индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи.

Она призвала граждан Украины во временно оккупированном Мариуполе не подвергаться позорному влиянию российской пропаганды и защитить право детей на сохранение индивидуальности и украинского гражданства.

Источник: Людмила Денисова

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20:39 - 29 апреля

Более 70 жертв Холокоста вывезены в Германию из Украины из-за войны.

Об этом пишет The New York Times. Такие же данные 25 апреля сообщили в организации Claims Conference, которая в числе прочих организовывает эвакуацию.

— С учетом всего этого ужаса, 70 человек — не кажется, что это много. Но чего стоит привезти этих людей, одного за другим, на одной машине скорой за другой, в безопасные условия в Германию — это невероятно важно, — заявили в Claims Conference.

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20:34 - 29 апреля

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс вернулась в Киев.

 

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20:17 - 29 апреля

Поселок Момотово в Харьковской области был освобожден от российский оккупантов.

Об этом сообщил военный корреспондент Роман Бочкала.

Освобожденное Момотово находится в 6 км от Харькова.

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17:14 - 29 апреля

На Киевщине обнаружено уже 1, 187 тел мирных жителей, погибших от рук военных РФ.

Из них 412 — это тела замученных и убитых жителей Бучи.

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15:44 - 29 апреля

С начала полномасштабного вторжения РФ силами полка Азов только в Мариуполе было уничтожено более 1,1 тыс. рашистов, десятки танков, БТРов и другой военной техники врага.

Уничтоженная техника оккупантов:

  • Танки – 49 уничтожено и 29 повреждено.
  • БТР – 23 уничтожено, 24 повреждено.
  • БМП – 36 уничтожено, 24 повреждено.
  • БМД – 5 уничтожено.
  • Катер “Раптор” – 1 уничтожен.
  • СУ-25 – 1 поврежден.
  • ББМ Тайфун – 2 уничтожено, 2 повреждено.
  • Тигр – 3 уничтожено, 2 повреждено.
  • Рысь – 2 уничтожено, 2 повреждено.
  • Грузовая техника – 25 уничтожено, 8 повреждено.

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15:27 - 29 апреля

В Одессе вводят длительный комендантский час-1-3 мая.

Она продлится с 22:00 1 мая 2022 года до 05:00 3 мая 2022 года.

Об этом сообщает ОВА.

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15:26 - 29 апреля

В Одессе вводят длительный комендантский час-1-3 мая.

Она продлится с 22:00 1 мая 2022 года до 05:00 3 мая 2022 года.

Об этом сообщает ОВА.

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15:12 - 29 апреля
В Киеве от вражеской ракеты погибла журналистка Вера Гирич

Вечером 28 апреля в многоэтажку в Шевченковском районе Киева попала вражеская российская ракета.

Вера Гирич начала работу в киевском бюро Радио Свобода с 1 февраля 2018 года. До этого она работала на ведущих украинских телеканалах.

Более подробно о Вере Гирич читайте в материале.

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