Киев предлагает Германии принять закон о ленд-лизе — посол Украины

Киев предлагает Германии принять закон о ленд-лизе по примеру США.

Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью Bild am Sonntag.

Дипломат сообщил, что Украина хотела бы получить быстрый экспорт 88 танков Леопард, 100 БМП Мардер, самоходных гаубиц и много другой военной техники.

— Что очень важно, это переосмысление в сознании людей. Мы переживаем самую большую войну в Европе за последние 80 лет. Вы больше не сможете победить с 30 или 100 танками. Немецкий закон о ленд-лизе, как в США, и долгосрочный союз против России были бы очень важны, — сказал Мельник.

Посол назвал решение Германии направить в страну зенитки Гепарды правильным, но недостаточным для победы над Россией.

Мельник отметил, чтобы действительно одержать победу в этой войне, Украина нуждается в более современном немецком вооружении.