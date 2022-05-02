Эвакуация с Азовстали и взрывы в Белгороде: что происходит на 68-е сутки войны (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас составляет более 23 тыс.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
Власти Мариуполя подтвердили начало эвакуации из Азовстали и анонсировали эвакуацию гражданских из других районов города на Азове.
Об этом в своем Telegram канале сообщил Мариупольский городской совет.
– Официально. Сегодня в Мариуполе при поддержке ООН и Красного Креста началась эвакуация граждан с территории комбината Азовсталь. Больше информации будет позже. Верим и ждем возвращения людей на подконтрольную Украине территорию, — говорится в сообщении.
Добавляется, что с учетом безопасности эвакуация мирного населения Мариуполя, находящегося в других районах города, перенесена на понедельник (2 мая). Начало эвакуации 2 мая – в 8:00 возле ТРЦ Порт Сити.
Источник: Мариупольский городской совет
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обсудил санкции против РФ и следующие шаги по евроинтеграции Украины с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
Об этом Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам написал на своей странице в Twitter.
— Провел телефонные переговоры с Дмитрием Кулебой для обсуждения дальнейшей поддержки Украины со стороны ЕС, — написал Жозеп Боррель.
Он добавил, что на данный момент продолжается работа над следующим пакетом санкций.
По словам главы дипломатии Евросоюза, Совет ассоциации ЕС-Украина станет ключевым моментом для дальнейшего развития двухстороннего партнерства.
Отдельно он отметил ситуацию в Мариуполе, которую назвал “ужасающей”.
— Необходимо срочно провести гуманитарную эвакуацию, — написал Жозеп Боррель.
Источник: Josep Borrell Fontelles
Организация Объединенных Наций приступила к эвакуации гражданского населения с завода Азовсталь в Мариуполе.
Информацию на своей странице в Twitter подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
– Началась эвакуация гражданских из Азовстали. Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! Сейчас они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода, — написал президент.
Розпочалася евакуація цивільних з Азовсталі. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. Дякую нашій команді! Нині вони, разом з представниками #ООН, працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022
На Днепропетровщине 1 мая из-за вражеских обстрелов частного двора была ранена женщина.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко.
– Днепропетровщина, 1 мая, 15.55. Вражеские обстрелы села в Синельниковском районе, — говорится в сообщении.
По его данным, в результате обстрела был поврежден частный двор и ранена женщина.
Больше деталей глава ОВА не привел.
Источник: Валентин Резниченко
В Черном море зафиксирована активизация сил вражеского флота. Об этом сообщил спикер оперативного командования Юг Владислав Назаров.
По его словам, после того, как ВСУ нанесли очередной удар по Змеиному десантными скоростными катерами типа Раптор, РФ пыталась эвакуировать и пополнить личным составом свои подразделения на острове.
Угроза ракетного удара от остальных кораблей и подлодки РФ остается высокой.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время визита в Украину 1 мая, который длился чуть больше трех часов, обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским гуманитарную и финансовую помощь.
– Мы стоим с Украиной до победы, – подчеркнула Нэнси Пелоси уже во время пресс-конференции в Польше.
Спикер Палаты представителей США отметила, что для нее было большой честью встретиться с президентом Украины и передать ему послание единства и признательности от Конгресса США.
В 90% населенных пунктов Киевской области восстановили интернет. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Павлюк.
Там, где быстро восстановить связь с помощью стандартного оборудования невозможно, применены системы спутникового интернета Starlink от SpaceX и антенны Vega 2G/DCS1800/LTE1800.
Тем временем специалисты Укртелеком, Vodafone, lifecell и Киевстар в координации с пиротехниками устраняют повреждения или возобновляют разрушения на своей телекоммуникационной инфраструктуре.
1 мая Вооруженные силы Украины показали видео, как батальон Сармат отразил наступление врага на Донбассе.
В Курской области РФ у границы с Украиной частично обрушились конструкции железнодорожного моста.
Об инциденте сообщил губернатор области Роман Старовойт.
Железнодорожную ветку использовали для передвижения товарных складов.
В Министерстве внутренних дел показали момент уничтожения российских захватчиков бригадой быстрого реагирования Нацгвардии Украины.