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Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Обстрел Одессы и эвакуация из Мариуполя: что происходит на 69-е сутки войны (онлайн)

Обстрел Одессы и эвакуация из Мариуполя: что происходит на 69-е сутки войны (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале “спецоперации” в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас составляет более 23 тыс.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
00:38 - 03 мая

В Киеве снова откроется посольство Швеции, сообщила министр иностранных дел страны Анн Линде.

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00:24 - 03 мая

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00:09 - 03 мая

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00:07 - 03 мая

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23:44 - 02 мая

Мы поддерживаем постепенное прекращение нефти в рамках следующего раунда санкций ЕС. Мы уже сократили импорт российской нефти до 12% и пойдем к нулю, написала посол Германии в США Эмили Габер по поводу желания Германии поддержать эмбарго ЕС на российскую нефть.

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23:31 - 02 мая

На Азовстали в Мариуполе до сей пор заблокировано до 200 мирных жителей. Заместитель командира полка Азов Святослав Паламар рассказал, что его бойцы слышат голоса людей, которые остаются под завалами. Среди них женщины, дети и пожилые люди, но украинские силы не имеют оборудования для расчистки завалов.

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23:16 - 02 мая

Колонна людей из Азовстали, освобожденных 1 мая в рамках гуманитарной операции по эвакуации, сегодня не смогла добраться до Запорожья. Об этом сообщили в Запорожской ОВА, однако причину задержки не уточнили.

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23:00 - 02 мая

После частичной эвакуации гражданских на территории Азовстали в Мариуполе российские войска продолжают обстреливать территорию завода, в частности, сооружения, где прячутся от опасности мирные жители, совершать авиаудары, вести огонь, используя корабельную артиллерию и танки.

Также в результате очередного штурма российской армией Азовстали — бойцами полка Азов уничтожены пять вражеских оккупантов.

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22:55 - 02 мая

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22:38 - 02 мая

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