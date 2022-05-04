Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 67 день войны
Убили Убили
220 детей
Ранили Ранили
>406 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 153 взрослых
Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Ракетные удары по Закарпатью и Львову и бои на Азовстали: что происходит на 70-е сутки войны (онлайн)

Ракетные удары по Закарпатью и Львову и бои на Азовстали: что происходит на 70-е сутки войны (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале “спецоперации” в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас составляет более 23 тыс.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
00:20 - 04 мая

Враг ударил по инфраструктурному региону Одесской области.

Об этом сообщили в городском совете Одессы со ссылкой на Оперативное командование Юг.

– Повторно атакуя Одесщину, враг ударил еще 2 ракетами по объектам инфраструктуры региона, – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет.

Источник: Одесса. Официально

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:17 - 04 мая

Оккупационные войска РФ обстреляли село Кочубеевка в Херсонской области.

Об этом сообщили в Кочубеевском сельском территориальном обществе.

— В результате вечернего обстрела территорий населенных пунктов общины есть четыре раненых лица и один человек к сожалению погиб, — говорится в сообщении.

Относительно степени ранений информация уточняется, отметили в сельской общине.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
22:39 - 03 мая

В связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций, ряд поездов Укрзализныци будет направляться с задержкой.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

В частности, задержаны поезда на подъезде во Львов, информация обновляется, следите за официальными сообщениями и не оставляйте хранилища во время сигнала тревоги.

В настоящее время задерживаются в пути следующие поезда:

  • №4 Львов — Запорожье (задерживается отправка);
  • № 25 Рахов — Одесса (+1 час);
  • №49 Трускавец — Киев (+ 1 ч 30 мин);
  • №60 Чоп — Киев (+2 ч);
  • №12 Львов — Киев (задерживается отправка);
  • №22 Трускавец — Харьков (+3 ч);
  • №749 Киев — Ивано-Франковск (+1 час);
  • №231 Днепр — Львов (+3 часа);
  • №53 Днепр — Одесса (+3 часа);
  • №75 Кривой Рог — Киев (+2 ч);
  • №175 Запорожье — Жмеринка (+2 ч);
  • №85 Запорожье — Львов (+1,5 часа);
  • №37 Запорожье — Киев (+1,5 часа);
  • №710 Львов — Дарница (задерживается отправка).

В “Укрзалізниці” сообщили, что прилагают максимум усилий, чтобы сократить отставание поездов от графика.

Источник: Укрзализныця

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
21:08 - 03 мая

Оккупанты 3 мая депортировали из Мариуполя в РФ 149 местных жителей, в том числе 22 ребенка, сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
21:00 - 03 мая

Мэр Долинска в Кировоградской области Евгений Звездовский сообщил о ракетном обстреле.

– Есть прилет ракеты на территории общины! Фото не выставлять! Без паники! – написал он в соцсети.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
20:54 - 03 мая

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в части города перебои с электроснабжением. Перед этим там раздались взрывы.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
20:48 - 03 мая

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что по Львовщине, по предварительной информации, нанесли ракетные удары, поэтому призвал всех оставаться в укрытиях.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
20:43 - 03 мая

Евросоюз готовит шестой пакет санкций против России, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-премьер Еврокомиссии Жозеп Боррель.

По его словам, новые санкции направлены на отключение от SWIFT большего числа банков, составление списка субъектов дезинформации и борьбу с импортом нефти.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
20:36 - 03 мая

Во Львове слышны взрывы, сообщил городской голова Андрей Садовой.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
20:32 - 03 мая

В Днепропетровской области сообщают о четырех прилетах!

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<12...475>
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка