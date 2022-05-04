Ракетные удары по Закарпатью и Львову и бои на Азовстали: что происходит на 70-е сутки войны (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале “спецоперации” в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас составляет более 23 тыс.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
Враг ударил по инфраструктурному региону Одесской области.
Об этом сообщили в городском совете Одессы со ссылкой на Оперативное командование Юг.
– Повторно атакуя Одесщину, враг ударил еще 2 ракетами по объектам инфраструктуры региона, – говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет.
Источник: Одесса. Официально
Оккупационные войска РФ обстреляли село Кочубеевка в Херсонской области.
Об этом сообщили в Кочубеевском сельском территориальном обществе.
— В результате вечернего обстрела территорий населенных пунктов общины есть четыре раненых лица и один человек к сожалению погиб, — говорится в сообщении.
Относительно степени ранений информация уточняется, отметили в сельской общине.
В связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций, ряд поездов Укрзализныци будет направляться с задержкой.
Об этом сообщили в Укрзализныце.
В частности, задержаны поезда на подъезде во Львов, информация обновляется, следите за официальными сообщениями и не оставляйте хранилища во время сигнала тревоги.
В настоящее время задерживаются в пути следующие поезда:
- №4 Львов — Запорожье (задерживается отправка);
- № 25 Рахов — Одесса (+1 час);
- №49 Трускавец — Киев (+ 1 ч 30 мин);
- №60 Чоп — Киев (+2 ч);
- №12 Львов — Киев (задерживается отправка);
- №22 Трускавец — Харьков (+3 ч);
- №749 Киев — Ивано-Франковск (+1 час);
- №231 Днепр — Львов (+3 часа);
- №53 Днепр — Одесса (+3 часа);
- №75 Кривой Рог — Киев (+2 ч);
- №175 Запорожье — Жмеринка (+2 ч);
- №85 Запорожье — Львов (+1,5 часа);
- №37 Запорожье — Киев (+1,5 часа);
- №710 Львов — Дарница (задерживается отправка).
В “Укрзалізниці” сообщили, что прилагают максимум усилий, чтобы сократить отставание поездов от графика.
Источник: Укрзализныця
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– Есть прилет ракеты на территории общины! Фото не выставлять! Без паники! – написал он в соцсети.
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