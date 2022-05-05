В правительстве Венгрии даже после первого ракетного обстрела Закарпатья все равно считают, что правильно поступили, когда закрыли свою территорию для транспортировки оружия Украине.

Об этом заявил государственный секретарь МИД Венгрии Томаш Менцер, сообщает издание Infopost.

Чиновник прокомментировал обстрел железнодорожной станции в Воловце, который произошел 3 мая.

— Ракета попала в железнодорожную станцию ​​в Закарпатье… Важно отметить, что эта атака свидетельствует о том, что мы приняли правильное решение, когда решили не отправлять оружие на войну, — сказал Менцер.

По его словам, вполне вероятно, что российские войска также могут попасть в военные грузы, которые будут пересекать венгерско-украинскую границу.

В МИД Украины отреагировали на такое заявление Менцера.

По словам спикера МИД Олега Николенко, ракетный обстрел Закарпатья — это очередное свидетельство о том, что война касается не только Украины, но и Венгрии, несмотря на любые игнорирования этого факта в Будапеште.

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Николенко напомнил слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, что без мира и безопасности в нашей стране не будет мира и безопасности в Венгрии.

— Ударом по Закарпатью Путин приблизил войну еще к венгерской границе. Мы никоим образом не желаем венгерскому народу переживать те ужасы, через которые сейчас проходят украинцы. В то же время, Европа не существует в вакууме. Каждая европейская страна должна прилагать усилия для установления мира. Помогать остановить Россию в Украине Венгрия будет укреплять, прежде всего, собственную безопасность, — сказал Олег Николенко.

Представитель МИД Украины надеется, что Венгрия будет способствовать предоставлению Украине военной помощи и введению эмбарго по отношению к российской нефти.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что правительство Венгрии заранее знало о нападении РФ на Украину, поскольку об этом должностных лиц предупредил президент России Путин.

Источник: Infopost, Олег Николенко