Президент Европейского совета Шарль Мишель в настоящее время не готов назвать конкретную дату представления лидерам Европейского Союза заявки Украины на членство ЕС.

Об этом Мишель заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, заявку он внесет тогда, когда для этого будет лучший момент. Как только Еврокомиссия в июне передаст свои выводы, далее вопрос вынесут на рассмотрение в Европейском совете.

— Я буду обязан оценить, когда мы будем готовы включить эту тему в повестку дня Европейского Совета. Я проконсультируюсь со всеми действующими лицами, чтобы оценить, когда наступит лучший момент, и мы будем готовы провести эти дебаты на уровне Совета Европы… Будет ли это в июне или позже – я не могу сказать сегодня, — пояснил Шарль Мишель.

Сейчас заявка Украины ускорено проходит все необходимые процедуры.

— По сути, через несколько дней после того, как мы получили заявку, мы быстро приняли решение, поручив Еврокомиссии предоставить свои выводы. Обычно это занимает 8-9 месяцев. Де-факто решение было принято за несколько дней, — отметил Мишель.

На вопрос, сможет ли Украина получить членство до проведения необходимых реформ, президент Европейского Совета подчеркнул, что это процесс, основанный именно на реформах.

Вопрос о членстве связан с общим подходом к верховенству права, независимости правосудия, борьбе с коррупцией, единому рынку, экономическим реформам, заявил Шарль Мишель.

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