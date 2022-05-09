Передача Украине замороженных российских активов стала бы восстановлением справедливости за разрушенные во время полномасштабной войны города.

Такое мнение выразил в своем официальном Twitter-аккаунте советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя соответствующее предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Он напомнил, что страна-агрессор Россия годами продавала свое сырье Евросоюзу и накапливала резервы для осуществления агрессии.

– Разрушена инфраструктура, уничтоженные города – кто-то должен за это заплатить. Россия, продавая сырье Евросоюзу, годами накапливала резервы, чтобы финансировать массовые убийства. Предложение Жозепа Борреля передать замороженные активы Центробанка России в пользу Украины – путь к восстановлению справедливости, — подчеркнул Подоляк.

Зруйнована інфраструктура, знищені міста – хтось мусить за це заплатити. ????????, продаючи сировину до ????????, роками накопичувала резерви, щоб фінансувати масові вбивства. Пропозиція @JosepBorrellF заморожені активи ЦБ ???????? на користь ???????? – шлях до відновлення справедливості. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 9, 2022

Ранее Жозеп Боррель выразил мнение, что страны ЕС должны рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов Центробанка РФ и передаче их Украине для восстановления после полномасштабной войны. Об этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности заявил в интервью изданию Financial Times.

– Я был бы очень за, поскольку этот шаг абсолютно логичен, — подчеркнул Боррель.

Он напомнил, что США направили часть замороженных активов Центробанка Афганистана на выплаты компенсаций жертвам терроризма, а также на гуманитарную помощь этой стране. По словам Борреля, логично сделать подобное и с резервами РФ.

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– У нас есть деньги в карманах, и кто-то должен мне объяснить, почему можно так поступать с афганскими деньгами, но нельзя с российскими, — отметил он.

Еще в начале полномасштабной войны в Украине Евросоюз и его союзники заморозили валютные резервы РФ на сотни миллиардов долларов. В марте в РФ заявляли, что речь идет о замораживании около $300 млрд ее золотовалютных резервов.

По словам Борреля, финансирование восстановления Украины после войны является одним из важнейших политических вопросов, учитывая “невероятное количество денег”, которые потребуются.

– Это один из важнейших политических вопросов: кто будет платить за восстановление Украины, – заявил Боррель.

Недавно западные СМИ сообщали, что Еврокомиссия изучает юридические возможности для конфискации активов РФ, подпавших под санкции, чтобы передать их на восстановление инфраструктуры Украины.

А президент США Джо Байден планировал предложить Конгрессу проголосовать за законопроект, который позволит изымать связанные с РФ активы, чтобы использовать их для поддержки Украины.

Источник: Михаил Подоляк, Financial Times