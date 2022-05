Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лиз для Украины. Этот документ ускорит передачу в Украину важного военного оборудования и других критических поставок за счет сокращения бюрократической волокиты.

Он позволяет де-факто дарить оборудование с положениями, которые предусматривают, что страны-получатели выплатят их стоимость США позже.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил Байдена и американцев за ленд-лиз.

Министр обороны Украины Алексей Резников также отметил, что история повторяется. По его словам, в 1941 году бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль убедил США в необходимости ленд-лиза для победы над нацизмом. В 2022 году Зеленский сделал то же самое, что победить Россию.

U. S. Lend-Lease Act for ???????? has been signed. History repeats itself. In 1941 Churchill convinced ???????? of the need for lend-lease to defeat nazism. In 2022 @ZelenskyyUa did the same to defeat ruscism.

????????????????????

Thank you@JohnCornyn@SpeakerPelosi@SecDef@SecBlinken@POTUS

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 9, 2022