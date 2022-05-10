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Факты / Украина / Политика

Снова вместе победим: реакция украинских политиков на подписание ленд-лиза

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Джо Байден

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лиз для Украины. Этот документ ускорит передачу в Украину важного военного оборудования и других критических поставок за счет сокращения бюрократической волокиты.

Он позволяет де-факто дарить оборудование с положениями, которые предусматривают, что страны-получатели выплатят их стоимость США позже.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил Байдена и американцев за ленд-лиз.

— Подписание такого закона о ленд-лиз — исторический шаг. Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад, — отметил глава государства.

Министр обороны Украины Алексей Резников также отметил, что история повторяется. По его словам, в 1941 году бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль убедил США в необходимости ленд-лиза для победы над нацизмом. В 2022 году Зеленский сделал то же самое, что победить Россию.

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Отреагировал на подписание ленд-лиза и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он поблагодарил союзников Украины.

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