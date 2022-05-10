Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с федеральным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и министром иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстрой.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

— Личные визиты в Киев – важный жест солидарности с Украиной со стороны ваших держав – наших союзников и партнеров, – подчеркнул Зеленский.

Во время встречи они обсудили дальнейшую практическую поддержку Украины со стороны Германии и Нидерландов в борьбе с российской агрессией, в частности в сфере обороны. Президент предложил им присоединиться к восстановлению Украины, в частности в рамках инициативы по патронату над украинскими регионами или секторами экономики.

По словам главы Украины, сейчас нужно достичь победы в борьбе за общие ценности. Ведь именно совместными усилиями с европейскими партнерами, европейской семьей можно будет победить и защитить украинцев и территории.

Также Зеленский отметил четкую позицию Нидерландов и Германии в вопросе усиления санкций ЕС против РФ. Он выразил надежду, что шестой пакет санкций ЕС в отношении России, который содержит нефтяное эмбарго, будет безотлагательно одобрен.

Зеленский отдельно отметил важность разработки международного плана послевоенного восстановления Украины наподобие исторического плана Маршалла.

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Кроме того, Анналена Бербок во время брифинга 10 мая заявила, что ее страна планирует поставить Украине зенитные самоходные артиллерийские установки Гепард.

Она отметила, что поставка состоится после того, как немцы договорятся с третьими странами о снарядах к ним.

Фото: Офис президента