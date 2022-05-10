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Факты / Украина / Политика

Украина не почувствовала поддержки и защиты от ООН — Елена Кондратюк в Сейме Литвы

Марта Бондаренко редактор ленты
олена кондратюк

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк отметила, что Украина не почувствовала защиту от Организации Объединенных Наций.

Об этом она сказала во время своего выступления в Сейме Литвы.

По словам Кондратюк, 24 февраля 2022 года навсегда изменило ситуацию не только в Украине, но и в Европе.

– Сегодня украинцы борются не только за свою землю, за свою свободу, но и за свободу всей Европы, – сказала Елена Кондратюк.

По ее мнению, сейчас очень важно строить политику мировой безопасности.

— Мы, к сожалению, не почувствовали поддержки и защиты от Организации Объединенных Наций, на что надеялись и имели полное право как государство-основатель Организации Объединенных Наций, — подчеркнула Кондратюк.

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