Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 77 день войны
Убили Убили
226 детей
Ранили Ранили
>417 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 060 взрослых
Факты / Украина / Политика

Оборонная помощь и санкции против РФ: Зеленский провел переговоры с Шольцем

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
Оборонная помощь и санкции против РФ: Зеленский провел переговоры с Шольцем

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с немецким канцлером Олафом Шольцем.

Об этом украинский лидер сообщил в Twitter.

Лидеры государств обсудили оборонную помощь, взаимодействие в энергетической сфере, ужесточение санкций против РФ.

— Провел очередные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Говорили об оборонной помощи, взаимодействии в энергетической сфере, усилении санкционного давления на российского агрессора. Ценим высокий уровень диалога с Германией и поддержку в нашей борьбе! – заявил Зеленский.

Читайте
Байден и Шольц пообещали не признавать пересмотр границ Украины

Сейчас смотрят

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка