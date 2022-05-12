Оборонная помощь и санкции против РФ: Зеленский провел переговоры с Шольцем

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с немецким канцлером Олафом Шольцем.

Об этом украинский лидер сообщил в Twitter.

Лидеры государств обсудили оборонную помощь, взаимодействие в энергетической сфере, ужесточение санкций против РФ.

— Провел очередные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Говорили об оборонной помощи, взаимодействии в энергетической сфере, усилении санкционного давления на российского агрессора. Ценим высокий уровень диалога с Германией и поддержку в нашей борьбе! – заявил Зеленский.

Провів чергові перемовини з канцлером ???????? @Bundeskanzler. Говорили про оборонну допомогу, взаємодію в енергетичній сфері, посилення санкційного тиску на російського агресора. Цінуємо високий рівень діалогу з ???????? та підтримку в нашій боротьбі! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 11, 2022

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