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Факты / Украина / Политика

Сотня авто, земельные участки и здания: суд арестовал имущество родственников Медведчука и Козака

Юля Захарченко, редактор ленты
Сотня авто, земельные участки и здания: суд арестовал имущество родственников Медведчука и Козака

Львовский суд удовлетворил ходатайство об аресте движимого и недвижимого имущества, принадлежащего предприятиям родственников подозреваемых в государственной измене народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

По данным Государственного бюро расследований, размер уставного капитала этих шести предприятий составляет более 80 млн грн. В частности, арестованы 126 автомобилей, среди которых есть и легковые транспортные средства, и грузовики КРАЗ и КАМАЗ.

Арест с запретом права на отчуждение и распоряжение имуществом наложен на три земельных участка, 11 нежилых построек и помещений (среди них есть помещения площадью почти 300 кв. м в центре Львова).

В ДБР отметили, что родственники подозреваемых в госизмене депутатов от ОПЗЖ Медведчука и Козака являются фигурантами уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью, нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст.209 Уголовного кодекса Украины).

Государственное бюро расследований намерено инициировать передачу арестованного имущества в Национальное агентство Украины по управлению активами.

Ранее работники ДБР Львова провели обыски почти на 30 объектах собственности подозреваемых в госизмене политиков Медведчука и Козака, а суд наложил арест на корпоративные права и счета предприятий их родственников.

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Источник: ГБР

Фото: ГБР

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