В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях о введении административной ответственности за нарушение установленных ограничений в условиях действия военного положения (№7356).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Согласно законопроекту, нарушение комендантского часа, то есть пребывание на улице и в других общественный местах либо движение транспорта без специальных пропусков — влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от 170 до 510 грн.

Нарушение специального режима светомаскировки во время действия военного положения предлагается наказывать предупреждением или наложением штрафа от 170 до 340 грн и на должностных лиц — от 425 до 850 грн.

Среди прочего, предлагается установить, что нарушение комендантского часа в пределах пограничной полосы влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн.

Также законопроектом предлагается установить, что нарушение установленных ограничений по продаже алкогольных напитков во время действия военного положения влечет за собой наложение штрафа от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.

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Среди прочего, законопроектом устанавливается, что нарушение установленных ограничений по реализации (отпуску) лекарственных средств во время действия военного положения влечет за собой наложение штрафа от 1,7 тыс. до 5,1 тыс. грн с конфискацией лекарственных средств и выручки, полученной от их продажи.