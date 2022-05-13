Украина не сможет мгновенно стать членом Европейского Союза без прохождения всех процедур. В то же время, предоставление нашему государству статуса кандидата на членство в ЕС станет своеобразным тестом на искренность для Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с вице-канцлером, министром экономики Германии Робертом Хабеком в Берлине.

Кулеба отметил, что в Киеве осознают: о мгновенном вступлении в ЕС речь не идет. К тому же, наше государство не намерено “перепрыгивать через голову” других стран, ожидающих членства в блоке.

– Очень важно прояснить несколько вещей. Первое – ни в коем случае речь не идет о мгновенном вступлении Украины в Евросоюз, без прохождения определенного пути. Второе – Украина ни в коем случае не пытается перепрыгнуть через чью-то голову и оставить тех, кто уже ждет членства, позади. Это не аргумент, я его слышал от многих в Берлине. Но я хочу очень четко заявить, что предоставление Украине статуса кандидата на членство – это присоединение Украины к Западным Балканам, которые уже находятся в процессе, а не перепрыгивание через голову, — подчеркнул министр.

Глава МИД напомнил, что в последние несколько месяцев от Евросоюза раздаются заявления о том, что украинцы вдохновляют ЕС и являются частью европейского сообщества. Кулеба уточнил, что пора продемонстрировать это, предоставив Украине статус государства-кандидата на членство в ЕС в июне 2022 года.

– Предоставление Украине статуса кандидата на членство в июне этого года – это тест, который или продемонстрирует, что все эти слова были только словами и на самом деле никто нас нигде не ждет и не готов переводить красивые, правильные, важные слова в реальные действия. Или это будет подтверждением того, что когда Европа что-то говорит, она именно это подразумевает, – заявил Кулеба.

Министр добавил, что непредоставление нашему государству статуса кандидата станет “убийством надежды, которая есть у украинского народа”.

По словам Кулебы, сейчас уникальный исторический момент, поскольку 91% украинцев поддерживают членство в Евросоюзе. Глава МИД также подчеркнул, что у европейских политиков нет никаких рациональных аргументов для отказа Украине.

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9 мая стало известно, что Украина заполнила вторую часть анкеты-опросника для получения статуса государства-кандидата на членство в ЕС. В Еврокомиссии пообещали рассмотреть анкету и принять решение в июне этого года.

В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что нужны годы или даже “десятилетия” для вступления Украины в Евросоюз. Поэтому он предложил создать альтернативный формат сотрудничества.

Это заявление французского лидера прокомментировал Дмитрий Кулеба, отметив, что отказ Украине в статусе кандидата будет означать обман со стороны Европы.