В четверг, 12 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с лидером Финляндии Саули Ниинистё.

О подробностях украинский лидер проинформировал в своем официальном Twitter-аккаунте.

Темами разговора было возможное вступление Финляндии в НАТО, евроинтеграционные перспективы Украины и оборонное сотрудничество.

– Провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Приветствовал готовность Финляндии подать заявку на вступление в НАТО. Обсудили также европейскую интеграцию Украины и украино-финское оборонное взаимодействие, — отметил Зеленский.

Провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії @niinisto. Привітав готовність ???????? подати заявку на вступ до НАТО. Обговорили також європейську інтеграцію України та оборонну ????????-???????? взаємодію. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 12, 2022

Лидер Финляндии в своем Twitter подтвердил, что разговаривал с президентом Украины по поводу вступления в НАТО.

– Я говорил с президентом Владимиром Зеленским и подтвердил жесткую поддержку Финляндией Украины. Я проинформировал его о шагах Финляндии к членству в НАТО, и он выразил свою полную поддержку, — заявил политик.

I spoke with President @ZelenskyyUa and reiterated Finland’s firm support for Ukraine. I informed him of Finland’s steps towards NATO membership and he expressed his full support for it. pic.twitter.com/AubTdsDq9I — Sauli Niinistö (@niinisto) May 12, 2022

Следует отметить, что сегодня, 12 мая, президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин официально объявили о поддержке вступления страны в НАТО.

– Потребовалось время для тесных международных контактов как с НАТО, так и со странами-членами Альянса, а также со Швецией. Мы хотели предоставить обсуждению необходимое пространство. Теперь, когда приближается время принятия решений, мы доводим нашу общую позицию к сведению депутатских групп и партий. Членство в НАТО усилило бы безопасность Финляндии. Став членом НАТО, Финляндия укрепит весь оборонный альянс. Финляндия должна срочно подать заявку на членство в НАТО, — отмечается в заявлении.

Президент и премьер страны выразили надежду, что все необходимые шаги будут сделаны в ближайшие дни.

Как известно, после полномасштабного вторжения российских войск в Украину Финляндия всерьез задумалась о вступлении в НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заверил, что если это государство официально подаст заявку, процесс вступления пройдет быстро.

Источник: Владимир Зеленский, Саули Ниинисте, Пресс-служба президента Финляндии

