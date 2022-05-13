Граждане страны-агрессора России должны понимать, что их не рады видеть в Италии, как и где бы то ни было в Европе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1. Глава государства поблагодарил правительство Италии за то, что эта страна поддержала все антироссийские санкции, введенные Евросоюзом.

В то же время Зеленский выразил мнение, что были бы целесообразны и санкционные шаги в сфере туризма.

– Они (россияне, — Ред.) должны получить удары: не кровавые, которые мы получаем от России, а современные удары. Санкционная политика… Я считаю, что должны быть сильные шаги по туризму… Сейчас российские туристы должны получить именно культурный отпор, чтобы они знали, что их не рады видеть. Так и есть: общество в Европе уже не радо их видеть. И даже тех, кто не был на поле боя, не стрелял, но они молчат, они поддерживают свое политическое руководство, — подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил Италию за заблокированные счета и недвижимость российских олигархов почти на €1 млрд. Вместе с тем Зеленский отметил, что цену полномасштабной войны против Украины должны на себе почувствовать и простые граждане РФ.

– Это олигархи. И еще это должны почувствовать обычные люди, приезжающие на отдых. Нужно им сказать, что отдых в Европе окончен: вы оккупируете чужие территории, а к оккупантам не может быть такое же отношение, как ко всем остальным, — заявил президент.

Глава государства также выразил мнение, что Италия через свою культуру, телевидение, СМИ, информационную политику, искусство может доносить правду о войне в Украине.

Следует отметить, что недавно Владимир Зеленский призвал Албанию закрыть порты для судов из РФ и ограничить приезд российских туристов. Об этом президент заявил во время обращения к парламенту этой страны.