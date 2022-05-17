Зеленский обсудил с Макроном поставки топлива в Украину

Май, 17 в 19:48

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что имел сегодня продолжительный и насыщенный телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

– Рассказал о ходе боевых действий, об операции по спасению военных из Азовстали и видении перспектив переговорного процесса. Поднял вопрос о поставках горючего в Украину, – написал глава государства в Twitter.

По его словам, среди прочего, обсудили также оборонную поддержку от Франции, подготовку шестого пакета санкций ЕС против РФ, пути экспорта украинской аграрной продукции.

– Предметно обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, – подчеркнул Зеленский.

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Завершив тривалу й насичену телефонну розмову з @EmmanuelMacron. Розповів про перебіг бойових дій, операцію з порятунку військових з «Азовсталі» та бачення перспектив переговорного процесу. Порушив питання про постачання пального до України. (1/2) — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 17, 2022

В то же время недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украине понадобятся годы или даже десятилетия для вступления в Евросоюз, поэтому предложил создать новый формат сотрудничества для демократических стран, которые пока не являются членами ЕС.

По его мнению, следует создать новую, менее формальную группировку стран-единомышленников, в состав которой могли бы войти Украина, а также Великобритания (что позволило бы Лондону активнее участвовать в европейских делах после Brexit – выхода из состава ЕС).