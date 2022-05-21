Май, 20 в 22:21

Никто не знает, как и когда закончится война в Украине, но понятно, что сейчас Россия не выиграет. По мнению западных правительств и частных аналитиков, Москве не удалось добиться своей первоначальной цели – молниеносного удара по Киеву, чтобы свергнуть украинское правительство. Путинский “план Б” – мощного успешного наступления на востоке и юго-востоке – тоже провалился.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, война переходит в затяжную фазу. Есть много признаков того, что Россия готовится к долговременной военной операции, в частности, инженерные и фортификационные работы на Херсонщине и Запорожье.

Издание Wall Street Journal проанализировало пять сценариев окончания войны в Украине и их вероятность.

Сейчас смотрят

1. Крах России

Высокомотивированные, хорошо вооруженные и тактически искусные украинские защитники воспользовались слабыми местами российских захватчиков. Русские боролись со слабой логистикой и координацией разных элементов своей кампании. Они пострадали от плохого снаряжения и подготовки, а местами — от низкого морального духа.

Большинство западных анализов войны показывают, что “план Б” Москвы – сосредоточить силы на востоке и юго-востоке и расширить свой плацдарм на Донбассе – проходит гораздо медленнее, чем надеялись россияне. Между тем, в бой также вступили дальнобойные западные пушки M777 и другое оружие. В Минобороны США уверены, что они уже меняют ситуацию.

Лучшее, что некоторые аналитики могут сказать о военных действиях Москвы на сегодняшний день, это то, что она не распалась.

— Можно утверждать, что россияне хорошо справились со своей армией, учитывая давление, под которым они находятся, – говорит почетный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона Лоуренс Фридман.

Представители западной разведки отмечают, что российские военные отказываются участвовать в военных действиях против Украины. Они также указали, что российские подразделения, разбитые в битве за Киев, были брошены обратно в бой, часто с плохо обученными новобранцами.

– Я думаю, что на каком-то фундаментальном уровне Путин уже проиграл. Мне лично трудно представить, что он держится у власти в течение длительного времени, — делится Элиот Коэн из двухпартийной исследовательской группы Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

2. Украинский коллапс

Взятие Мариуполя было долгожданной победой России, после того как украинцы почти три месяца находились в осаде на металлургическом заводе. Министерство обороны России сообщило, что более 950 украинских военных стали военнопленными.

Несмотря на это, профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюса в Шотландии Филипс О’Брайен отмечает, что пока не видно никаких признаков неудачи со стороны Украины. Кроме того, эффективность ВСУ повысит западная техника, которая уже используется на фронте.

Майкл Кларк, бывший директор лондонского аналитического центра безопасности, считает, что запрос президента США Джо Байдена в Конгресс о долгосрочной военной помощи Украине в размере $33 млрд является сигналом того, что он сделает все возможное, чтобы Украина не ушла под лед.

— Я не думаю, что украинский крах вероятен. У украинцев есть мотивация и импульс, — уверен он.

3. Тупик

Войны часто перерастают в ситуации тупика, в которых ни одна из сторон не решается проиграть. Западные чиновники предупредили, что конфликт может длиться и в следующем году или гораздо дольше.

— Война часто является или может быть процессом краха из-за борьбы, когда победа достается стороне, которая все еще на ногах, даже если обе стороны ужасно страдают. Именно это и произошло в 1918 году, – напоминает Коэн.

По его словам, ситуация тупика возможна, если вы действительно думаете, что россияне хорошо окопались и настойчивы, и смогут найти замену для тех ужасных потерь, которые они понесли. Да, наиболее вероятным сценарием является то, что украинцы используют свою мобильность и тактическое преимущество, чтобы выбрать места для атаки и прорыва позиций россиян.

Некоторые аналитики ожидают, что если Украина сможет противостоять нынешнему российскому наступлению на Донбассе, украинцы активизируют свое контрнаступление в течение ближайших нескольких недель, начав критическую фазу войны. Кларк сказал, что российская армия слишком мала для достижения даже своих ограниченных целей в Украине.

В долгосрочной перспективе для Москвы ключевой вопрос состоит в том, принесут ли плоды усилия по вербовке и можно ли будет ввести в постоянную армию еще 150-180 тыс. военнослужащих. Учитывая необходимость обучения, новобранцы не прибудут на поле боя раньше, чем к концу года. Если в следующем году россияне смогут задействовать больше мобилизованных сил, тогда война зайдет в тупик.

4. Наступление Украины

После перенаправления своих сил на восток и юго-восток россияне, похоже, кинулись вести поэтапное наступление, иногда используя отброшенные от Киева войска, вместо того чтобы выиграть время и собрать крупномасштабные силы.

– Похоже, что наступление России относительно скоро выдохнется. В какой-то момент они перестанут двигаться вперед, и вопрос в том, смогут ли украинцы их оттеснить? — полагает О’Брайен.

Аналитики единогласны, что на этом этапе западное вооружение чрезвычайно важно. Высокопоставленный представитель Пентагона 16 мая заявил, что согласно сообщению Украины, 74 из 90 артиллерийских орудий M777, которые США поставили Украине, находятся на передовых позициях вокруг Харькова и в других местах.

Большая дальность действия этих гаубиц позволяет украинцам атаковать российские войска, не приближаясь к ним. Украина также получает другое западное оборудование, в частности, беспилотники Switchblade и Phoenix Ghost.

Если украинцы будут наступать, то следующий вопрос: где они остановятся. Минимальной целью для Украины будут линии контроля на 23 февраля — за день до российского вторжения. Это оставило бы под контролем Москвы два анклава на Донбассе и в Крыму, который она аннексировала в 2014 году.

В то же время аналитики предупреждают, что наступательные операции сложнее, чем оборонные. Продвижение через зоны, где россияне уже давно закрепились, в частности на Донбассе и особенно в Крыму, было бы амбициозным для Украины. При этом может возрасти внешнее давление на Зеленского (особенно со стороны европейцев), чтобы он остановил наступление.

5. Эскалация

Некоторые аналитики сейчас беспокоятся о том, чтобы не загнать российского лидера в угол, чтобы не обострить конфликт, например, применив тактическое ядерное или химическое оружие на поле боя.

Западные аналитики говорят, что это возможно, но маловероятно. Даже в случае применения тактического ядерного оружия конфликт не перерос бы автоматически в обмен континентальными баллистическими ракетами между Россией и Западом.

Использование такого оружия вызовет широкое международное осуждение и, вероятно, повлечет за собой дальнейшую изоляцию российской экономики. В том числе потенциальное введение так называемых вторичных санкций, которые будут направлены не только на российские предприятия, но и на любого, ведущего бизнес.

– Само по себе ядерное оружие на поле боя ничего вам не даст. Большое количество ядерного оружия на поле боя просто создаст много радиоактивных осадков и, вероятно, убьет некоторых ваших людей, — поясняет Фридман.

Основная причина, останавливающая Россию от использования такого оружия, заключается в том, что оно не принесет никаких успехов РФ в боевых действиях. Кроме того, Украина и Россия находятся близко друг от друга, поэтому после применения ядерного оружия Путин может лишиться и части собственных военных.

Любое использование этого оружия, вероятно, втянет Запад глубже в конфликт. По словам аналитиков, ядерный ответ западных государств будет маловероятным, но обычный военный ответ вероятен.

Нынешние красные линии, мешающие западным силам проводить воздушные операции в Украине, скорее всего, исчезнут, и станет возможна бесполетная зона. Коэн предположил, что целью Запада может стать Черноморский флот России. Учитывая борьбу российских ВВС против Украины, рациональному игроку в Москве хотелось бы избегать прямых столкновений с ВВС США и других западных стран.