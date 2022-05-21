Мы видели подготовку РФ к наступлению, однако неожиданными были объем войск и наглость – Зеленский

Май, 21 в 12:47

В Украине видели подготовку России к полномасштабному вторжению, однако неожиданными для всех были объем оккупационных войск и наглость.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в эксклюзивном интервью телеканалу ICTV.

– Мы понимали, что проходит подготовка. Объем, наглость и результат, который мы увидели вместе с вами, никто не понимал до конца. Одно дело, когда ты понимаешь, что со стороны Беларуси пойдут танки, когда Россия пойдет на тебя через Беларусь. А другое дело, когда именно из Беларуси на тебя летят ракеты. Это такая разница. Предупреждали или были месседжи, что с той стороны может начаться наступление техники. Но разница большая – ты воюешь с кем: ты воюешь с силами и средствами, которые на территории Беларуси, которые проходят по Беларуси и идут в Украину, или воюешь с двумя странами. Дьявол в деталях. Поэтому никто не знал до конца, что происходит, – сказал он.

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По словам президента, Украина готовилась к разным мерам, однако детали наступления до конца никто не знал.