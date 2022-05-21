Мы видели подготовку РФ к наступлению, однако неожиданными были объем войск и наглость – Зеленский
В Украине видели подготовку России к полномасштабному вторжению, однако неожиданными для всех были объем оккупационных войск и наглость.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в эксклюзивном интервью телеканалу ICTV.
– Мы понимали, что проходит подготовка. Объем, наглость и результат, который мы увидели вместе с вами, никто не понимал до конца. Одно дело, когда ты понимаешь, что со стороны Беларуси пойдут танки, когда Россия пойдет на тебя через Беларусь. А другое дело, когда именно из Беларуси на тебя летят ракеты. Это такая разница. Предупреждали или были месседжи, что с той стороны может начаться наступление техники. Но разница большая – ты воюешь с кем: ты воюешь с силами и средствами, которые на территории Беларуси, которые проходят по Беларуси и идут в Украину, или воюешь с двумя странами. Дьявол в деталях. Поэтому никто не знал до конца, что происходит, – сказал он.
По словам президента, Украина готовилась к разным мерам, однако детали наступления до конца никто не знал.
– Детали никто до конца не знал. Все готовились к разным мерам. У нас была своя подготовка. У разных разведок разных государств, наших партнеров была своя подготовка и свои предупреждения. Больше деталей, чем у нас, ни у кого не было, – добавил Зеленский.