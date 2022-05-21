Май, 21 в 13:46

В честь третьей годовщины со дня инаугурации президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская дали интервью ведущим телеканала ICTV Вадиму Карпьяку и Елене Фроляк.

Среди прочего поднимались темы развязанной РФ полномасштабной войны, эвакуации защитников Мариуполя, переговоров с Кремлем и видения победы Украины.

О чем рассказали во время интервью президент и первая леди Украины – далее в материале.

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Место Украины среди равных

Владимир Зеленский во время интервью отметил, что в полномасштабной войне с РФ идет борьба не только за украинские территории, но и за место Украины на мировой арене.

– Сегодня я понимаю, где место Украины. Я честно борюсь за это место вместе с нашим народом и вместе с армией – всеми. Потому что в этой войне идет борьба за место не только на нашей территории, не только за всю нашу землю, а борьба за место в мире… Я считаю, что самый главный наш курс — место Украины среди равных. А потом это проявляется в Евросоюзе или в тех или иных оборонных союзах, или в альянсах, или среди гарантов безопасности, — отметил президент.

Он добавил, что, несмотря на войну, Украина идет по этому пути.

Люди года – это украинцы

Комментируя присуждение ему звания человека года по версии журнала Time, Зеленский подчеркнул, что люди года – это украинцы.

– Это наши люди, они – люди года. Все это – заслуга нашего объединения. Поэтому все ордена, медали, премии, названия улицы или площадей, которые адресованы мне, они точно адресованы не мне, а всем людям, тем, кто защищает наше государство каждый на своем месте, — заявил глава государства.

Политика меняет людей

Ответил президент и на вопрос, почему рядом с ним осталось очень мало людей, с которыми он начинал путь в политике. Владимир Зеленский отметил, что сейчас вместе с ним работают те, у кого идентичные с ним приоритеты и цели.

– Политика меняет людей… Я действительно так считаю, что нет слишком своих и нет слишком чужих в политике, потому что политика меняет ситуацию – и нужно бежать. Война тоже изменила. Не все побежали дальше… Поэтому остаются надежные или наиболее надежные, я уверен в этом. И даже некоторые люди меня удивили, которые остались рядом… И политика, и война, и ценности и, наверное, время меняет людей. Они меняются и покидают тебя. Может, что-то ожидали от меня другое… Может, я не политик просто… Я чувствую себя президентом. Точно, – рассказал он.

Завершение войны будет дипломатическим

По словам Владимира Зеленского, нынешняя полномасштабная война завершится дипломатическими переговорами.

– Война сложная, и победа будет очень сложной. Она будет и кровавая, она точно будет в бою. Но концовка точно будет в дипломатии. Потому что есть некоторые вещи, которые, кроме как стола переговоров, мы не сможем завершить. Потому что мы хотим вернуть все, а РФ хочет все не отдать. Другими словами – ничего не отдать. Поэтому все равно концовка будет такой, – объяснил глава государства.

О начале вторжения РФ 24 февраля

Владимир Зеленский отметил, что масштабы полномасштабной войны с РФ до конца никто не осознавал, даже западные разведки.

– Мы понимали, что происходит подготовка та или иная. Объем или наглость того, результат чего мы увидели вместе с вами, никто не понимал до конца. Одно дело, когда ты понимаешь, что со стороны Беларуси пойдут танки… А другое дело, когда именно из Беларуси на тебя летят ракеты, — заявил президент.

По его словам, украинская разведка знала больше о ситуации, чем любая другая.

Зеленский уточнил, что гибридное наступление РФ началось еще фактически с сентября-октября 2021 года.

– Я бы начал разговор об этом наступлении с октября. То, что происходило, то, как мы готовились, какие были месседжи, какие были шаги: первые экономические, финансовые, кибер, блокировка, дефицит бензина… Уменьшение объемов энергоносителей и т.д. Я бы начал с сентября-октября, примерно так, – рассказал он.

Зеленский добавил, что украинские власти заранее готовились к возможному вторжению РФ, чтобы государство могло работать “как один организм”.

Украину сейчас защищают 700 тыс. воинов

По словам президента, сейчас Украину защищают от российских войск около 700 тыс. воинов, в том числе бойцы территориальной обороны.

– На такую территорию нам нужна армия не 250 тыс., а боевых было 120 тыс. Это был первый указ в начале 2022 года, когда я видел все конкретные цифры: есть у нас деньги, нет у нас денег, но плюс 100 тыс. (военных, – ред.) на следующий год. Однако плюс 100 тыс. не могли бы остановить их. Не смогли. На сегодняшний день – это 700 тыс. Сегодня вы видите результат, что вместо 100 тыс. воюют 700 тыс., – рассказал он.

Партнеры советовали рыть окопы

Рассказал глава государства и о реакции стран-партнеров на угрозу полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

– Нам нужно перейти со всего советского оружия на образцы НАТО, а если ты не страна-член НАТО, то как ты можешь это сделать? Тебе не дают лицензии, тебе не продают ничего. Это все было до войны, поэтому, не хочу цитировать некоторых наших партнеров… тогда что – ройте окопы. Нет, роя окопы нельзя сделать то, что сделали мы. Невозможно просто рыть окопы. Лопатой выиграть войну – невозможно. Они нам говорили – ройте окопы, а мы им говорили – дайте нам оружие, — подчеркнул Зеленский.

Об эвакуации защитников Мариуполя с Азовстали

Владимир Зеленский подтвердил, что защитников Мариуполя, выведенных с заблокированного российскими оккупантами завода Азовсталь, должны освободить по процедуре обмена.

Он уточнил, что о разблокировании Азовстали договаривались посредники: Турция, Франция, Швейцария, Израиль. А ООН и Красный Крест брали на себя обязательство, что украинские военные будут в безопасности.

– Я договаривался с Турцией, Швейцарией, Израилем. Сначала с Францией из-за отношений лидеров с РФ, когда мы видели, что военным путем разблокировать невозможно… На сегодняшний день наши ребята получили полное право выйти и сохранить свою жизнь. Военное командование сообщило об этом всем заблокированным на Азовстали. Посредниками вместе с теми странами, о которых я вам сказал, были представители ООН… И сегодня они вывезены, или в процессе. А дальше то, что на себя брали ООН, Красный Крест, РФ, что они будут все в безопасности. И они будут ожидать того или иного формата обмена, – отметил президент.

О гибели летчиков в Мариуполе

Владимир Зеленский впервые рассказал об украинских пилотах, которые, рискуя жизнью, доставляли на Азовсталь еду и воду и забирали раненых.

Большое количество этих летчиков погибло.

– Очень большое количество погибло наших летчиков, к сожалению. Это абсолютно героические люди, которые знали, что сложно, которые знали, что долететь почти невозможно – долететь до Азовстали и привезти им лекарства, провезти продукты, воду, забрать тела, раненых. Все это происходило, очень многое происходило, но все это никто не мог комментировать. Почему? Потому что воздушных коридоров до Азовстали не было из-за их (российского, — Ред.) мощного ПВО… Большое количество недель летчики на вертолетах, зная, что 90% летчиков не возвращались… Представьте себе, что делали эти люди: они летели туда. Мы потеряли много летчиков, – подчеркнул президент.

О переговорах с Кремлем

Владимир Зеленский отметил, что цель встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным для переговоров по прекращению войны может меняться в зависимости от ситуации на фронте.

Кроме того, цель переговоров будет зависеть от того, какие территории Украины будут на тот момент оккупированы.

– У нас есть желание и свои цели. Да, мы хотим возвращения территорий и хотим закончить эту войну. Но как это будет, когда это будет – зависит именно от времени, когда будет разговор с Путиным. Думаю, что разговор Украины и России – точно будет. Мы не знаем, в каком формате: с посредниками или без, в широком круге, на уровне президента или двусторонний разговор, — заявил глава государства.

РФ не будет гарантом безопасности для Украины – Буча все изменила

В интервью президент напомнил, что Украина рассматривает круг гарантов безопасности среди государств-партнеров. России в этом списке не будет.

– Мы хотим отдельный договор. Сегодня все дошло до того, что этот договор предусматривает круг государств-партнеров вокруг Украины без России. Гаранты безопасности без РФ. Буча некоторые вещи изменила. Время меняет вещи… Отдельно должен быть двусторонний разговор с Россией, с президентом РФ, — отметил он.

О видении победы Украины

Владимир Зеленский во время интервью подтвердил, что будет считать победой Украины в войне с РФ возвращение к линии разграничения по состоянию на 23 февраля 2022 года.

– Самое ценное – сохранить как можно больше людей, военных. Это смелые люди, которые готовы отдать жизнь… Поэтому я считаю, что без лишних потерь выйти на линию, которая была до 24 февраля, для нашего государства сегодня это победа. Да, не до конца вернули все территории. Не все так просто, так и есть. Но мы должны смотреть с вами на цену этой войны и на цену каждой деоккупации. Все равно все вернется. Мы сломали хребет самой большой или одной из сильнейших армий мира. Мы это уже сделали. И, кстати, психологически мы это тоже сделали. Это очень важно. Они не встанут на ноги в ближайшие несколько лет точно. Но не забывайте, что все наши военные тоже хотят жить. Просто у них такая работа… Поэтому выйти на эту линию разграничения, временную линию, и это будет победа. Это будет говорить о том, что они нас не захватили, и мы отстояли нашу землю. И тогда мы перейдем ко второй части, – подчеркнул президент.

О разлуке семьи

Первая леди Елена Зеленская рассказала, как война изменила жизнь их семьи.

Она отметила, что начало полномасштабной войны застало их дома.

– Я помню, что проснулась от странных звуков за окном, как, пожалуй, и все. Было темно – почти ночь. И я смотрю, что Владимира рядом нет. Я отправилась в соседнюю комнату, где его и нашла. Он был одет в костюм, но без галстука. Да я поняла… я спросила, что происходит? А он сказал только: началось!.. Мы все сразу поняли, что жизнь изменилась навсегда. И вот теперь я живу тем, когда он мне наконец-то скажет: Ну все, кончилось! Победа! – поделилась Зеленская.

Первая леди добавила, что не видела мужа более двух месяцев.

– Никто у меня мужа не отнимет. Даже война. Но, да, он живет на работе. Мы его почти не видим. Два с половиной месяца мы вообще не виделись, – заявила она.

О национальной программе психологического здоровья украинцев

Елена Зеленская также поделилась планами по запуску крупного проекта, касающегося психологического здоровья.

– Мне кажется, это очень важная тема. Сейчас начинаю большой проект. Это национальная программа психологического здоровья украинцев. Не хочется сглазить и говорить о страшных последствиях войны, но мы все получаем психологическое давление, почти каждый из нас может иметь психологические проблемы и во время войны, и после ее завершения. Есть отдельные категории населения, на которые больше всего влияет война. Это дети, пожилые люди, люди, которые потеряли свой дом или потерявшие близких. И это, конечно, военные, которые возвращаются с войны, — рассказала первая леди.

Война, которую нельзя проиграть

В заключение Владимир Зеленский подчеркнул, что нынешняя война – это война, которую нельзя проиграть.

– Это война, которую мы не можем проиграть. Потому что это война не против России, а война с Россией за Украину. Это уже говорит о том, что у нас правда, мы за свое сражаемся. Это очень мощная позиция. Ты не агрессор, который куда-то пришел. Это война за независимость Украины, которую нельзя проиграть, за нашу свободу и суверенитет. За свое. И психологически люди должны понимать, что происходит. За свое нельзя проиграть, — подытожил президент.