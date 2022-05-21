Алексея Кулебу снова назначили главой Киевской облгосадминистрации — ОП

Май, 21 в 14:21

Алексей Кулеба сменил Александра Павлюка на посту главы Киевской облгосадминистрации. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщили на сайте Офиса президента.

— Назначить Кулебу Алексея Владимировича председателем Киевской областной государственной администрации, — указано в документе.

О том, что Кулеба снова станет главой Киевской области, стало известно вчера, когда правительство согласовало ротацию в облгосадминистрации.

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Напомним, 15 марта вместо Алексея Кулебы президент назначил главой Киевской ОВА экс-командующего операцией Объединенных сил (ООС) Александра Павлюка, объяснив это необходимостью усиления обороны столицы.