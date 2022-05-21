Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика

Алексея Кулебу снова назначили главой Киевской облгосадминистрации — ОП

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Олексій Кулеба

Алексей Кулеба сменил Александра Павлюка на посту главы Киевской облгосадминистрации. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщили на сайте Офиса президента.

— Назначить Кулебу Алексея Владимировича председателем Киевской областной государственной администрации, — указано в документе.

О том, что Кулеба снова станет главой Киевской области, стало известно вчера, когда правительство согласовало ротацию в облгосадминистрации.

Сейчас смотрят

Напомним, 15 марта вместо Алексея Кулебы президент назначил главой Киевской ОВА экс-командующего операцией Объединенных сил (ООС) Александра Павлюка, объяснив это необходимостью усиления обороны столицы.

Читайте
Мы сломали хребет одной из сильнейших армий: о чем говорили Владимир и Елена Зеленские

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка