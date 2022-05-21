Май, 21 в 20:57

В России намерены изучить вопрос о возможности обмена задержанного Службой безопасности Украины лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских пленных из полка Азов.

Об этом заявил член переговорного процесса, глава комитета Госдумы по международным делам и глава фракции “ЛДПР” Леонид Слуцкий.

— Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на “азовцев”. Не мы, “ЛДПР”, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия, — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предлагал обменять Медведчука на украинских пленных, которых удерживает Россия. Так, СБУ опубликовала видео с политиком, в котором тот просил Путина обменять его на гражданских и военных из Мариуполя.

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Также глава государства заявлял, что если россияне уничтожат защитников завода Азовсталь, которые уже находятся на неподконтрольной Украине территории, никаких разговоров с Россией больше не будет.

Медведчука, которого подозревают в государственной измене, задержали 12 апреля. Он должен был находиться под круглосуточным домашним арестом до 10 марта 2022 года — по делу о поставках угля из оккупированного Донбасса. Но сбежал 27 февраля.

По данным СБУ, ФСБ России хотела вывезти Медведчука под видом военного ВСУ в непризнанное “Приднестровье”, а оттуда — в Москву, но его задержали еще на выезде из Киевской области.

Источник: Интерфакс