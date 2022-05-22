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Факты / Украина / Политика

Запрет символов Z и V: нардепы приняли закон с предложениями Зеленского

Валентина Летяк, редактор ленты
Запрет символов Z и V: нардепы приняли закон с предложениями Зеленского
Фото: Минобороны

Закон о запрете пропаганды российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии РФ и символики военного вторжения в Украину ( №7214) Верховная Рада приняла еще 14 апреля, однако президент вернул документ со своими предложениями, и 22 мая народные депутаты приняли его повторно.

Соавтор законопроекта, председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев подчеркнул, что Рада поддержала предложение Зеленского по расширению круга случаев, когда символику Z и V не запрещается использовать в легитимных целях.

В частности, по его словам, не будет считаться пропагандой российского нацистского режима использования этих символов:

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  • в экспозициях музеев;
  • на тематических выставках;
  • в библиотечных фондах;
  • в процессе научной деятельности;
  • при изложении или реконструкции исторических событий;
  • в пособиях и учебниках, используемых в учебном, учебно-воспитательном и образовательном процессах.

Потураев отметил, что в символике общественных объединений запрещено использовать символику военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину.

Кроме того, документом запрещается использование латинских букв Z, V отдельно (без правомерного контекста или в контексте оправдания вооруженной агрессии) или путем замены этими буквами кириллических букв З, С, В, Ф или других букв в отдельных словах с визуальным акцентом на этих буквах.

Этим законом Россия также признается государством-террористом, одной из целей политического режима которого является геноцид украинского народа.

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Источник: Слуга народу

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