Май, 22 в 12:41

Президент Владимир Зеленский внесет в Верховую Раду законопроект об особом правовом статусе граждан Польши в Украине.

Об этом сообщает представитель Верховной Рады в Конституционном суде, народный депутат Ольга Совгиря. По ее словам, соответствующий документ появится в парламенте в ближайшее время.

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К слову, 22 мая с визитом в Украине находится президент Польши Анджей Дуда. В его канцелярии сообщили, что Дуда выступит с речью в Верховной Раде как первый глава иностранного государства с начала полномасштабной войны России против Украины.