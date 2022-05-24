День сурка: Зеленский о попытках России убить его

Май, 23 в 22:24

Российские специальные службы пытались много раз убить президента Украины Владимира Зеленского после начала полномасштабного вторжения. Глава государства сравнил попытки РФ с днем сурка.

— Столько усилий, люди тратили силы и деньги. Я уже готов им и помочь, но утром я просыпаюсь и просыпаюсь. Поэтому к этому отношусь по-философски, — сказал глава государства.

Президент Украины добавил, что подобная угроза от Российской Федерации продолжает существовать ежедневно.

— Но пока я жив, и это не голограмма, я реально с вами разговариваю, — подчеркнул Владимир Зеленский.

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Президент Владимир Зеленский напомнил, что Украина – парламентско-президентская республика. Украинское руководство предусмотрело разные варианты в случае возможного убийства кого-то из власти.