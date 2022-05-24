День сурка: Зеленский о попытках России убить его
Российские специальные службы пытались много раз убить президента Украины Владимира Зеленского после начала полномасштабного вторжения. Глава государства сравнил попытки РФ с днем сурка.
— Столько усилий, люди тратили силы и деньги. Я уже готов им и помочь, но утром я просыпаюсь и просыпаюсь. Поэтому к этому отношусь по-философски, — сказал глава государства.
Президент Украины добавил, что подобная угроза от Российской Федерации продолжает существовать ежедневно.
— Но пока я жив, и это не голограмма, я реально с вами разговариваю, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент Владимир Зеленский напомнил, что Украина – парламентско-президентская республика. Украинское руководство предусмотрело разные варианты в случае возможного убийства кого-то из власти.
— Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены. Я, премьер-министр и глава парламента. У нас парламентско-президентская республика. Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили Кабмин на две части. Это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов, – отметил президент.