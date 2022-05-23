Май, 23 в 17:30

В понедельник, 23 мая, президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

Украинский лидер выступил с помощью видеосвязи. В целом его участие в форуме можно условно разделить на две части: выступление и ответы на вопросы.

О чем говорил президент на полях форума в Давосе – далее в материале.

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О поворотном моменте и грубой силе

В начале выступления Владимир Зеленский обратил внимание на тему форума в Давосе: История в поворотный момент – правительственные политики и бизнес-стратегии.

– Именно в этом году слова “поворотный момент” не просто риторическая фигура. Сейчас действительно такой момент, когда решается, будет ли в мире царить грубая сила. Если будет царить, то наши мысли ей не интересны. И в Давосе мы можем больше не собираться. Ибо для чего? Грубая сила не ищет ничего, кроме покорения тех, кого хочет покорить. И она не дискутирует, а убивает сразу, как это делает Россия в Украине прямо сейчас, – отметил президент.

РФ – страна военных преступлений

Президент подчеркнул, что страна-агрессор Россия фактически превратилась в государство военных преступлений.

Украинский лидер обратил внимание, что в этом году здание бывшего Российского дома в Давосе превращено в Дом российских военных преступлений.

– Это пример их трансформации. Того, что Россия сделала с собой, став государством военных преступлений. И того, что она несет миру, вдохновляя еще и других потенциальных агрессоров. Вместо успешных мирных городов – черные руины. Вместо нормальной торговли – заминированное море и заблокированные порты в Украине. Вместо туризма – закрытое небо и тысячи российских бомб и крылатых ракет. Вот как будет выглядеть мир, если человечество упустит этот поворотный момент. Выглядит, как очень большая коллекция военных преступлений, — заявил Зеленский.

Полномасштабной войны могло бы не быть

В ходе выступления президент обратил внимание на слишком медленную реакцию мирового сообщества на российскую агрессию против Украины.

Владимир Зеленский отметил, что если бы мир должным образом отреагировал на агрессию РФ против нашего государства еще в 2014 году, полномасштабной войны сегодня могло бы не быть.

– Взгляните, что уже сделала Украина. Мы создали исторический прецедент смелости. Не послушав тех, кто говорил, что наша оборона не продержится дольше нескольких дней. Мы остановили российскую армию, которую называли второй в мире, и ценой тяжелых боев и тысяч жизней постепенно вытесняем оккупантов с нашей земли. Но пришлось ли нам это делать, если бы еще в прошлом году к нам прислушались и применили против РФ справедливо и превентивно весь спектр санкций, способных сбить с ног любого агрессора? Уверен, что ответ – нет. Недопущение войны было бы гарантировано, если бы действия мира были превентивными, а не реагированием, — подчеркнул президент.

О необходимости новых мощных санкций

Обращаясь к мировому сообществу в Давосе, Владимир Зеленский призвал к введению более мощных санкций против РФ.

Речь идет о четырех видах санкций: эмбарго на российскую нефть; блокировке всех российских банков; отказе от российского IT-сектора; полном прекращении торговли с РФ.

– Не ждите роковых выстрелов. Не ждите применения РФ специального оружия – химического, биологического и, не дай Бог, ядерного… Защищайте сразу по максимуму свободу и нормальный, полезный для всех мирный порядок в мире! Вот какими должны быть санкции. Максимальными. Чтобы Россия и каждый другой потенциальный агрессор, желающий пойти жестокой войной против соседа, четко знали, к чему это сразу приводит. И таких санкций против РФ, я считаю, до сих пор нет, – сообщил президент.

О выходе бизнеса с российского рынка

Отдельно украинский лидер призвал иностранные компании уйти с рынка РФ, но продолжить свою деятельность в Украине.

– Нужно создать прецедент полного выхода всех иностранных бизнесов с российского рынка. Чтобы ваши бренды не ассоциировались с военными преступлениями… Ценности должны иметь значение… С нашей стороны, мы предлагаем каждой компании, которая покидает российский рынок, продолжить деятельность в Украине, — рассказал он.

О модели послевоенного восстановления Украины

Во время выступления Владимир Зеленский рассказал о специальной модели послевоенного восстановления Украины, которую предлагает Киев. Президент пригласил мировое сообщество принять участие в этом восстановлении.

Речь идет, в частности, о шефстве стран мира над восстановлением определенного региона Украины, города или общины.

– Объем работ колоссальный. Есть более чем полтриллиона долларов убытков. Десятки тысяч объектов разрушены. Нужно построить целые города, целые отрасли. И мы предлагаем специальную, исторически весомую модель восстановления. Когда у каждой из стран-партнеров или у городов-партнеров, или у компаний-партнеров будет историческая возможность взять шефство над тем или иным регионом Украины, городом, общиной или отраслью… Благодаря именно такой модели послевоенное восстановление может стать быстрым, эффективным и качественным, – объяснил Зеленский.

Он уточнил, что Великобритания, Дания, Евросоюз уже избрали направления для шефства.

По словам Зеленского, послевоенное восстановление Украины станет крупнейшей в Европе после Второй мировой войны “возможностью для экономического скачка”.

Глава государства выразил надежду, что партнеры Украины сформируют предложения по восстановлению на момент начала международной конференции в Лугано (Швейцария), которая планируется на июль этого года.

О конфискации российских активов

Владимир Зеленский призвал арестовать и конфисковать российские активы из-за развязанной РФ полномасштабной войны против Украины.

– Российские активы, разбросанные по разным юрисдикциям, должны быть найдены, арестованы или заморожены, а затем – конфискованы и направлены в специальный Фонд, из которого все пострадавшие от этой войны смогут получить компенсацию. Конечно, это непросто. Но после этого точно не останется мотивации у разных агрессоров делать то, что сделала РФ и что продолжает делать, – заявил президент.

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Новая организация по борьбе с голодом

Во время выступления прозвучало и предложение, как предотвратить продовольственный кризис, который провоцирует РФ, блокируя украинский экспорт.

Зеленский предложил создать организацию для предупреждения голода в мире. Платформой для ее работы могла бы стать Украина.

– Любое реагирование на массовый голод является запоздалым уже по определению. Голод следует останавливать только превентивно – когда он еще не начался. Но сейчас у мира нет такого инструмента. Мы предлагаем создать организацию ответственных и демократических государств – экспортеров продовольствия, которые могут действовать с уважением к правам человека и глобальным правилам торговли. Какими бы ни были поворотные моменты в истории, у человечества должна быть страховка от голода. И Украина готова предоставить площадку для деятельности такой новой организации, — подчеркнул украинский лидер.

Он проинформировал, что российские захватчики воруют украинское зерно на временно оккупированных территориях и вывозят его в другие страны. Зеленский призвал мир помочь Украине в борьбе с экспортом ворованного украинского зерна.

United24 как новый механизм помощи

В своем обращении Владимир Зеленский упомянул об инициированной им платформе для восстановления Украины United24.

Это фандрейзинговая платформа, направленная на увеличение благотворительных пожертвований в поддержку нашего государства в мире.

Зеленский призвал мировое сообщество присоединяться к платформе United24 и отметил, что в будущем она может стать базисом для предоставления помощи другим государствам.

– В дальнейшем под этим брендом – United24 – мы предлагаем создать глобальную структуру, которая сможет в течение 24 часов дать достаточную поддержку любой стране, подвергшейся военному нападению, стихийному бедствию или, например, пандемии. То есть, мы предлагаем новый формат гарантий безопасности. На основе того, что мы сами прошли. Через что мы сейчас проходим. Должно быть то, что обеспечивает прецедент совершенно своевременной помощи – каждому, кто в ней нуждается, – объяснил глава государства.

О 87 погибших в Десне

При ответе на вопрос Владимир Зеленский проинформировал, что под завалами в поселке Десна (Черниговская область) нашли 87 погибших.

– Сегодня мы закончили работы в Десне. К сожалению, под обломками там обнаружено 87 жертв. 87 убитых, – заявил он.

О видении будущего Украины

Владимир Зеленский ответил и на вопрос, какой видит Украину в будущем.

Президент подчеркнул, что война может повториться, и потому важно позаботиться о своей безопасности в будущем.

– Впереди победа. Поэтому Украина в будущем – это будет победоносное государство, с объединенными народом и властью… Это будет сильное государство, у которого будут конкретные приоритеты безопасности. Мы понимаем, что в любой момент с таким соседом может быть что угодно, и, к сожалению, может быть война. Война может повториться, уверен… Наша задача – сделать самую современную систему ПВО, самую современную мультисистему безопасности. Наша задача – иметь договор безопасности с другими странами, которым мы доверяем. Желательно, чтобы он был ратифицирован в парламентах государств-стратегических партнеров, чтобы любые шансы агрессора на будущее вторжение в Украину прекращались еще до входа на нашу землю, – заявил глава государства.

Вспомнил Зеленский и о развитии технологий, цифровизации, безопасных условиях работы для бизнеса.

– И поэтому именно такое государство – мощное, модное, технологичное и безопасное, которое готово в любой момент защитить свою землю и людей, — добавил он.

Как известно, 22 мая в Давосе после двухлетнего перерыва стартовал Всемирный экономический форум. На мероприятии нет представителей страны-агрессора России: ни чиновников, ни бизнес-лидеров. Российские компании также исключены как стратегические партнеры.