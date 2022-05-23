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Факты / Украина / Политика

Украинские десантники, вероятно, ликвидировали российского генерала

Анастасия Гевко, редактор ленты
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Украинские десантники, вероятно, ликвидировали российского генерала

Вооруженные силы Украины сообщают, что украинские десантники, вероятно, ликвидировали генерал-майора Российской Федерации возле Попасной в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на канале ВСУ в Telegram в понедельник, 23 мая.

– Возле Попасной наши десантники, вероятно, ликвидировали русского генерала. Вероятно, погибший, о котором идет речь, это Канамат Хусеевич Боташев – генерал-майор из РФ. Информация уточняется, – говорится в сообщении.

Также ВСУ опубликовали фото вероятно ликвидированного российского генерала.

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