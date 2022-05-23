Он украинец: в Кремле не хотят обменивать Медведчука на защитников Азовстали

Май, 23 в 18:14

Руководство Российской Федерации не хочет отдавать Украине захваченных защитников Азовстали в Мариуполе в обмен на кума президента РФ Владимира Путина, подозреваемого в государственной измене пророссийского политика Виктору Медведчука.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

По его словам, народный депутат Виктор Медведчук – гражданин Украины, который якобы не имеет отношения к Российской Федерации и не является военным. Если говорить о защитниках завода Азовсталь, речь идет прежде всего о военных.

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— Это совершенно разные категории лиц. Здесь вряд ли можно говорить о каких-либо обменах, – отметил Песков.

27 апреля Песков уже заявлял, что в Кремле не рассматривается вариант обмена пророссийского политика Медведчука на бойцов Мариуполя. По разным данным, из Азовстали вышли от 1,5 до 2 тыс. украинских защитников.