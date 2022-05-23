Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика

Он украинец: в Кремле не хотят обменивать Медведчука на защитников Азовстали

Юля Захарченко, редактор ленты
ВІктор Медведчук
Фото: УНИАН

Руководство Российской Федерации не хочет отдавать Украине захваченных защитников Азовстали в Мариуполе в обмен на кума президента РФ Владимира Путина, подозреваемого в государственной измене пророссийского политика Виктору Медведчука.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

По его словам, народный депутат Виктор Медведчук – гражданин Украины, который якобы не имеет отношения к Российской Федерации и не является военным. Если говорить о защитниках завода Азовсталь, речь идет прежде всего о военных.

Сейчас смотрят

— Это совершенно разные категории лиц. Здесь вряд ли можно говорить о каких-либо обменах, – отметил Песков.

27 апреля Песков уже заявлял, что в Кремле не рассматривается вариант обмена пророссийского политика Медведчука на бойцов Мариуполя. По разным данным, из Азовстали вышли от 1,5 до 2 тыс. украинских защитников.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка